Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!

A Portfolio Investment Day 2025 az a lakossági befektetési rendezvény, ahol profi befektetők, alapkezelők, iparági szakértők és elemzők segítségével keressük a választ a 2026-os év legfontosabb kérdéseire. Hogyan érdemes átrendezni portfólióinkat a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen eszközök teljesíthetnek jól, és mik lesznek a nyertesei a mesterséges intelligencia térnyerésének – ezek csak néhány a témák közül, amelyeket a konferencia során járunk körül.
Célunk az, hogy
a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.
Három szekcióval várjuk az érdeklődő befektetőket:
- Globális és hazai makrotrendek, tőkepiac és állampapírpiac
- Eszközosztályok – ingatlan, nyersanyag, kripto és alternatív piacok
- Vállalatok, technológia és jövőbeli befektetési fókuszok
Bemutatjuk, hogy a profi befektetők szerint milyen tényezők határozhatják meg 2026-ban leginkább a befektetési döntéseinket.
