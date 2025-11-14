Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!

  • Megjelenítés
Ahogy korábban ígértük, unikális Signature elemzéseink mellett rendszeresen várjuk előfizetőinket professzionális rendezvényeinkre. Legközelebb november 18-án, a hazai befektetési világ legrangosabb eseményén, a Portfolio Investment Day 2025 konferencián vehetnek részt díjmentesen az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink. Érdemes már most regisztrálni a kivételes szakmai találkozóra, ahol a befektetési nagyágyúk osztják meg legfrissebb stratégiáikat és piaci kilátásaikat. További információk és regisztráció itt.

A Portfolio Investment Day 2025 az a lakossági befektetési rendezvény, ahol profi befektetők, alapkezelők, iparági szakértők és elemzők segítségével keressük a választ a 2026-os év legfontosabb kérdéseire. Hogyan érdemes átrendezni portfólióinkat a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen eszközök teljesíthetnek jól, és mik lesznek a nyertesei a mesterséges intelligencia térnyerésének – ezek csak néhány a témák közül, amelyeket a konferencia során járunk körül.

Signature előfizetőinknek jó hírünk van, a PRO csomag éves előfizetői most díjmentesen regisztrálhatnak a rendezvényre.

Célunk az, hogy

a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Három szekcióval várjuk az érdeklődő befektetőket:

  1. Globális és hazai makrotrendek, tőkepiac és állampapírpiac
  2. Eszközosztályok – ingatlan, nyersanyag, kripto és alternatív piacok
  3. Vállalatok, technológia és jövőbeli befektetési fókuszok

Bemutatjuk, hogy a profi befektetők szerint milyen tényezők határozhatják meg 2026-ban leginkább a befektetési döntéseinket.

Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

