Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac

A legnagyobb kriptovaluta árfolyama esik: egyre kevésbé számít a piac arra, hogy a Fed a közelgő ülésén kamatot csökkent.
Az amerikai részvénypiaci eladási hullám a pénteki zárás felé mérséklődött, de a befektetők óvatosak maradtak. A rekordhosszúságú, 43 napos kormányzati leállás után újrainduló szövetségi kormányzat nyomán
a jövő héten adatdömping érkezik.
Juan Pérez, a washingtoni Monex USA kereskedési igazgatója szerint:
A bitcoin és általában a kripto jó időkben pozitívan korrelál a részvényekkel, így nem vált olyan menedékké, amely más szektorok félelmeivel szemben véd. Ha nincs lelkesedés a kockázatvállalás iránt, ez a bitcoin és a hasonló eszközök iránti érdeklődésen is meglátszik.
Az utóbbi napokban a kockázatos eszközök kerültek nyomás alá, ahogy gyengültek a jövő havi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások: egyre több döntéshozó utal arra, hogy kivárnának az enyhítéssel.
Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke és a monetáris döntéshozó Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (Federal Open Market Committee, FOMC) szavazó tagja, a legutóbbi jegybankár, aki kételyeinek adott hangot a decemberi kamatvágással kapcsolatban. Pénteken azt mondta, a "túl forró" infláció miatti aggodalmai messze túlmutatnak a vámok szűkebb hatásain.
A határidős piacok jelenleg nagyjából 40%-os esélyt áraznak egy decemberi kamatcsökkentésre, szemben a hónap eleji körülbelül 90%-kal és a hét eleji bő 60%-kal.
Ma este a bitcoin 2,3%-os mínuszban, 96 564 dolláron állt, miután korábban 95 885,33 dollárig süllyedt, ami május 7. óta a legalacsonyabb szint.
Az ether, a második legnagyobb kapitalizációjú kriptovaluta, a nap végére lényegében stagnált 3 175,22 dolláron, miután napközben tíznapos mélypontot ért el.
Dave Rosenberg, a Rosenberg Research alapítója és elnöke szerint a bitcoin "hivatalos medvepiaci tartományban" jár, mivel alig több mint egy hónap alatt több mint 20%-ot esett. Felhívta a figyelmet az ETF-ekben tapasztalt jelentős visszaváltásokra is, amelyek csütörtökön önmagukban 870 millió dollárt tettek ki. Október 7-i csúcsa óta a
kriptopiaci kapitalizáció több mint 1 billió dollárral, azaz 24%-kal zsugorodott.
Elemzők szerint a bitcoin kilátásai továbbra is kedvezőtlenek. A Glassnode kriptokutató cég szerint a hosszú távú bitcoin-befektetők felgyorsították a profitrealizálást. A CryptoQuant adatai alapján ezek a hosszú távú tartók az elmúlt 30 napban 815 000 bitcoint adtak el, ami 2024 januárja óta a legmagasabb érték.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
