110 millió forintért hirdetnek egy gyémánt fülbevalót

A BÁV ART 86. Művészeti Aukcióján 110 millió forintos kikiáltási árról indul egy briliáns fülbevalópár, a nem mindennapi befektetést nemzetközi szintű érdeklődés övezi – közölte a társaság.

A BÁV ART 86. Művészeti Aukcióján mintegy 800 tétel lesz jelen, a kínálat egyik legnagyobb szenzációja egy 110 millió forintos kikiáltási árról induló briliáns fülbevalópár. Az ékszer minden eddiginél magasabb értéket képvisel a BÁV ART történetében – írja a társaság közleménye.

A fülbevalópár mindkét darabja egy-egy 10,3 karátos sárga gyémántot foglal magába.

A gyémántok GIA tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami garantálja minőségüket és eredetüket. Az ékszer a legmagasabb nemzetközi sztenderdek szerint készült – írja a BÁV ART.

A nemzetközi aukciós piacon az elmúlt években is rendkívül magas árakon keltek el a ritka, színes gyémántok. A Sotheby’s 2017-es genfi árverésén az „Apollo” és „Artemis” névre keresztelt, 14,54 és 16 karátos kék és rózsaszín gyémántfülbevalók 57,4 millió dollárért találtak gazdára. A legutóbbi rekordot 2023-ban a Christie’s „Bleu Royal” névre keresztelt, 17,61 karátos fancy vivid kék gyémántja állította fel 44 millió dolláros árával.

