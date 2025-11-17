Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde világa izgalmas, de tele van csapdákkal. A legtöbb új befektető nem azért veszít, mert rossz részvényt választ, hanem mert belesétál a leggyakoribb kezdő hibákba.
Ezen az interaktív online előadáson megtudhatod, hogyan kerülheted el ezeket a buktatókat, és milyen alapelvek segítenek hosszú távon is a nyereséges oldalra kerülni.
Miről lesz szó?
-
Hogyan tartsd kordában az érzelmeidet, amikor a piac ellened fordul.
-
Milyen hibák viszik el a kezdők tőkéjét rekordidő alatt.
-
Miért kulcsfontosságú a kockázatkezelés – és hogyan csináld jól.
-
A túlkereskedés és az impulzív döntések elkerülése.
-
Türelem, stratégia, fegyelem – a hosszú táv titkos fegyverei.
Ne hagyd, hogy a piac tanítson meg drágán hibázni – tanulj inkább mások tapasztalataiból!
Időpont: 2025. november 19. 18:00 - 18:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
