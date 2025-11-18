Csak nagyon ritkán csinálnak ilyet a profik: itt az ideje menekülni ebből a részvényből

Napok óta hol kisebb, hol nagyobb lendülettel táraznak ki a befektetők a mesterséges intelligenciához köthető részvényekből a tőzsdéken, miután az utóbbi időben egyre többen kezdték el kongatni a vészharangot a magas értékeltségek, illetve egy potenciális buborék kialakulása miatt. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, mellyel kapcsolatos egyik pillantról a másikra vett 180 fokos fordulatot a profik véleménye, ez pedig intő jel lehet a szektor többi szereplője számára is.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A negyedik negyedév kezdetével még úgy tűnt, hogy tovább roboghat az AI-vonat a tőzsdéken.

Az utóbbi időszakban azonban megváltozott a news flow, emellett pedig a kockázatvállalási kedv is mérséklődik, következtében annak, hogy villámgyorsan elkezdték kiárazni a piacok a decemberi amerikai kamatcsökkentést.

A Morgan Stanley elemzői ráadásul most olyat csináltak, amelyre csak nagyon ritkán van példa: az elemzők gyakorlatilag egyik pillantról a másikra 180 fokos fordulatot vettek egy részvény esetében, ez pedig nagyon nem jelent jót.