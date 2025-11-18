Évekig a piac kedvence volt, de most hatalmas csalódást okozott ez a befektetés

A hosszú éveken át válságállónak hitt gyorsétterem-részvények 2025-ben látványosan kiestek a befektetői kegyekből. Miközben a fogyasztók továbbra is esznek hamburgert és burritót, a szektor nagy része komoly mínuszban zárja az évet, a növekedési sztoriként árazott láncok, például a Sweetgreen, a Chipotle vagy a Shake Shack árfolyama pedig összeomlott. A kép korántsem homogén: a McDonald’s és a Yum Brands még tudott hozamot termelni, de a szektor egészét lefedő ETF már kétszámjegyű mínuszban jár, ami jól mutatja, hogy a magas infláció, a megugró költségek és a változó fogyasztói szokások igazán próbára teszik a gyorséttermek legendás ellenálló képességét.

Lelassultak a gyorséttermek

A gyorsétteremláncok részvényei hosszú éveken át a befektetők kedvencei közé tartoztak, stabil kereslet, válságálló üzleti modell, kiszámítható profit. A szektor különösen a pandémia idején bizonyította ellenálló képességét, amikor a házhoz szállítás és az olcsóbb étkezési alternatívák iránti kereslet rekordszintekre emelkedett.

2025-ben azonban megtört a lendület.

A legtöbb meghatározó amerikai gyorsétteremrészvény idén jelentős veszteséget szenvedett el, olyan nevek is, mint a Chipotle, a Shake Shack vagy a Wendy’s. Idén mindössze a McDonald’s (+4%) és a Yum Brands (+11%) tudott érdemi hozamot felmutatni, miközben a kisebb vagy növekedésorientáltabb láncok súlyos mínuszban zárják az évet. A leglátványosabb zuhanást a Sweetgreen produkálta, amely több mint 80%-ot veszített értékéből, de a Jack in the Box (-59%) és a Chipotle (-50%) is a vesztesek listáján szerepel.

Így joggal merül fel a kérdés: miért nem teljesítenek jól idén a gyorsétteremrészvények, ha a fogyasztók továbbra is fogyasztanak, a márkák erősek, és a szektor hagyományosan defenzívnek számít? A válasz összetett, makrogazdasági nyomás, változó fogyasztói szokások és vállalati stratégiai különbségek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a gyorséttermek részvénypiaci étvágya 2025-ben látványosan megcsappant.

A vendéglátó- és étel-szolgáltató iparági részvényeket magába foglaló ETF idén 11,31%-ot esett.

A gyorséttermi szektor teljesítményét 2025-ben erősen befolyásolta a makrogazdasági környezet, különösen a magas infláció és a fogyasztói költési szokások változása. Az éves amerikai infláció mostanra mérséklődött az előző évekhez képest, de a fogyasztók továbbra is érzékenyen reagálnak az árakra. A magas kamatkörnyezet tovább nehezítette a helyzetet, a magas jegybanki alapkamat a befektetők elfordulását eredményezte a magas növekedési potenciállal rendelkező gyorséttermi részvényektől, mint például a Sweetgreen vagy a Shake Shack. A munkaerő- és alapanyagköltségek továbbra is nyomást gyakoroltak a marginokra. Az Egyesült Államokban a minimálbér-emelések és a munkaerőhiány miatt a szektor béreinek éves növekedése 6,5%-os volt, míg a nyersanyagköltségek, különösen a hús- és zöldségárak, átlagosan 8–10%-kal emelkedtek 2025-ben. Ennek következtében a gyorséttermek profitmarzsai több esetben csökkentek.

Összességében a makrogazdasági tényezők kombinációja, magas infláció, magas kamatok és növekvő működési költségek jelentősen szűkítette a gyorséttermek mozgásterét 2025-ben, különösen a növekedési narratívára építő, magas értékeltségű márkák számára, miközben a nagy, stabil cash-flow-val rendelkező láncok relatíve jobban ellenálltak a külső nyomásnak.

Fogyasztói szokások változása

A gyorséttermi szektort 2025-ben nemcsak a makrogazdasági környezet, hanem a fogyasztói szokások változása is jelentősen befolyásolta. Az egészségtudatos étkezés és a „wellness” trendek térnyerése mérsékelt hatással volt a hagyományos gyorséttermek forgalmára, a növényi alapú és alacsony kalóriatartalmú menük részesedése az amerikai gyorséttermi piacon 2025-re 8,5%-ra nőtt, szemben a 2022-es 5,2%-kal. A fogyasztók egyre inkább figyelnek az összetevőkre és a táplálkozási értékre, ami különösen a Chipotle és Sweetgreen esetében alakította át a termékportfóliót és az árazást. A prémium, egészségtudatos gyorséttermek ugyan növekedtek, de a magas árak miatt a volumen nem mindig követte az előzetes várakozásokat. A Sweetgreen átlagos rendelési értéke 2025-ben $22,30, ami 6%-kal magasabb az előző évhez képest, miközben a tranzakciószám stagnált.

Az ételszállítási szokások változása is markánsan befolyásolta a szektort. A pandémia alatt tapasztalt online rendelési boom 2025-re jelentősen lassult, a McDonald’s digitális eladásainak növekedése mindössze +2,1%, míg a Chipotle esetében a delivery-bevétel -3,7%-kal csökkent. A fogyasztók már nem rendelnek többet online mint a korábbi években és az otthoni étkezés vagy a hagyományos éttermi fogyasztás ismét előtérbe kerül. A digitális csatornákhoz való gyors alkalmazkodás, az applikációk, hűségprogramok és AI-alapú rendelési rendszerek azonban továbbra is kulcsfontosságú tényezők a fogyasztói megtartásban és a tranzakciószám fenntartásában.

Gyorséttermi divergálás

A gyorséttermi szektor teljesítményében 2025-ben markáns különbségek jelentkeztek cégenként, ami egyértelműen összefüggött a befektetői bizalom és az értékeltségi korrekció alakulásával. A McDonald’s és a Yum Brands sikere mögött több tényező áll: erős nemzetközi jelenlét, méretgazdaságosság, automatizáció, árpozíció és a fogyasztói szokások gyors követése. A McDonald’s például 2025-re 45%-ra növelte digitális értékesítésének arányát, miközben a value menük révén fenntartotta a volumenét és a márkahűséget. A Yum Brands láncai, köztük a KFC, Taco Bell és Pizza Hut, szintén jól reagáltak a fogyasztói igények változására, a digitális és drive-through csatornák bevétele 6,4%-kal nőtt, ami hozzájárult a stabil profitabilitáshoz.

Ezzel szemben a Sweetgreen, Shake Shack és Chipotle esetében a magas értékeltség és a növekedésorientált stratégia hátrányt jelentett a befektetők szemében a magas kamatkörnyezetben.

A Sweetgreen mivel nem termel profitot, negatív momentummal rendelkezik, hiszen a befektetők a nagyon koncentrált, árvezérelt, infláció által súlytott piacon nem szeretik a profitot nem termelő vállalatokat. A Chipotle bruttó árrése 2025-ben 31,22%, ami jelentősen elmarad az iparági átlagtól (42,7%), a Shake Shack nettó marzsa 1,93%-ról 0,86%-ra csökkent, miközben a részvények P/E-mutatói (Chipotle: 54x; Shake Shack: 90x) a piaci szentiment hatására vonzerejüket vesztették. Ennek megfelelően a Sweetgreen árfolyama 82%-kal csökkent az év során, a Chipotle -50%-os, a Shake Shack pedig -29%-os negatív hozamot produkált.

A cégszintű különbségek tehát a befektetői bizalom változásával összefonódva határozták meg, hogy mely márkák tudták megőrizni pozíciójukat a piacon.

A stabil láncok előnye nemcsak a márkahűségben és a méretgazdaságosságban, hanem a defenzív értékeltségben is megmutatkozott, míg a növekedési narratívára építő cégek gyorsan veszítettek vonzerejükből. Az év rávilágított arra, hogy a siker kulcsa a rugalmasságban, a technológiai adaptációban és a fogyasztói igények gyors követésében rejlik, ami a cégszintű stratégiai különbségeket a befektetők számára is egyértelműen láthatóvá tette.

Összegzés

A gyorséttermi részvények alulteljesítenek, mert az infláció őket is éppúgy sújtja, mint a fogyasztóikat, sőt bizonyos szempontból még jobban is. Az egész elképzelés, miszerint a gyorséttermi részvények válságállók, abból fakadt, hogy sokan jól teljesítettek a 2008-as pénzügyi válság idején (gyakran említik példaként, hogy a McDonald’s akkor jobban teljesített, mint az azt megelőző években).

Bár ez nem teljesen téves, a jelenlegi helyzet más.

A legtöbb nyugati gazdaság nem tapasztalt növekedési visszaesést, viszont az infláció megemelte a költségeket. A gyorséttermi részvények így dilemmával szembesülnek, vagy megtartják az árakat és hagyják, hogy a profitmarzs csökkenjen, vagy árat emelnek, és kockáztatják, hogy elveszítik a vásárlóikat. Egyes cégek az egyiket választották, mások a másikat, néhányan mindkettőt próbálták, de sokan megfizették az árát. Még azoknak a fogyasztóknak is, akik „előbújnak a barlangjukból”, a cégeknek be kell fektetniük az élménybe, az éttermek felújításába, hűségprogramokba, digitális rendelési rendszerekbe. Ezek a beruházások hosszú távon megtérülhetnek, de rövid távon költséget jelentenek.

A gyorséttermi vállalatok nem tudnak vásárlókat vonzani anélkül, hogy javítanák a fogyasztói élményt, viszont nehéz fejleszteni a fogyasztói élményt (például az online rendelési felületeket, hűségprogramokat, felújított üzleteket), ha nem biztosak abban, hogy ez valóban vonzani fogja a vásárlókat, vagy legalább a befektetők nem látják elég ígéretesnek ahhoz, hogy pénzt adjanak a cégnek. A vásárlók pedig nem jönnek, ha nem történik semmilyen fejlesztés. A fogyasztók értéket akarnak a pénzükért.

