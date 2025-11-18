Pezsgőt bonthat Mark Zuckerberg: nagy győzelmet aratott a Meta a trösztellenes küzdelemben

Egy amerikai szövetségi bíró kedden a Meta javára ítélt, kimondván, hogy a cég nem tart fenn illegális monopóliumot a közösségi médiában, tekintettel a TikTok egyre növekvő népszerűségére – írja a Reuters.

Ez az első egyértelmű győzelem a technológiai óriások számára a Donald Trump első elnöki ciklusában megindult trösztellenes offenzívában.

Az ítélet komoly kudarc az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak (FTC), amely külön eljárásban az Amazon ellen is fellép.

Az ügynökség célja az volt, hogy a Metát átalakításra, illetve az Instagram és a WhatsApp eladására kényszerítse a közösségi médiában zajló verseny helyreállítása érdekében.

Az a környezet, amely mindössze öt éve létezett, amikor az FTC benyújtotta ezt a trösztellenes keresetet, jelentősen megváltozott

– fogalmazott James Boasberg kerületi bíró.

A Meta azzal érvelt, hogy a kiemelkedő új funkciókat kínáló cégek felvásárlása legitim üzleti stratégia a versenytárs termékek házon belüli fejlesztésével szemben. Szerintük az FTC figyelmen kívül hagyta a ByteDance TikTokja, a Google YouTube-ja és többek között az Apple üzenetküldő alkalmazása jelentette versenyt.

Boasberg szerint az FTC tévesen zárta ki a YouTube-ot és a TikTokot abból a piacmeghatározásból, ahol a Meta dominanciáját vitatta.

Még ha a YouTube-ot ki is hagyjuk, önmagában a TikTok bevonása megdönti az FTC ügyét

– mondta a bíró.

Az ügy a technológiai szektor elleni szélesebb körű amerikai versenyjogi fellépés része. Az Amazon elleni FTC-per mellett az igazságügyi minisztérium keresetet indított az Alphabet Google-je és az Apple ellen is.

