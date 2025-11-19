Sokkoló figyelmeztetés, ez most a legveszélyesebb tőzsdei buborék a profik szerint

Erősödnek az aggodalmak az AI-fejlesztési beruházások fenntarthatósága körül, amelyek idén meghatározóan fűtötték az amerikai technológiai részvénypiaci ralit.
A BofA havi felmérésében nettó 20 százaléknyi alapkezelő állította, hogy a cégek túl sokat költenek befektetésre – ilyen többségi véleményre 2005 óta nem volt példa.
A bank elemzői szerint ezt a példátlan ugrást az AI-tőkeberuházási hullám nagyságát és finanszírozhatóságát övező félelmek hajtják.
A Bank of America úgy számítja ki a nettó többséget, hogy az állítással egyetértők és nem egyetértők arányát kivonja egymásból. Ha például 50% mondja, hogy egy állítás igaz, míg 30% szerint nem igaz, akkor a támogatók nettó 20%-os többségben vannak.
A piaci hangulat ezzel összhangban megfordult: a technológiai túlsúllyal rendelkező Nasdaq Composite index a hónap eleje óta már több mint 5 százalékot esett. Az Nvidia részvénye a hét elején is esett, miután Peter Thiel hedge fundja a teljes Nvidia-pakettjét eladta.
Mindez úgy történik, hogy a chipgyártó vállalat múlt hónapban a világ első 5000 milliárd dolláros cége lett.
A kiadós technológiai költekezés a hitelpiacokat is átrajzolja. Az amerikai vállalatok idén már több mint 200 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki AI-projektek finanszírozására, és további áradat következhet. Anton Dombrovskiy, a T. Rowe Price kötvénypiaci szakértője szerint
a nyilvános és a magánhitelezés a jelek szerint az AI-beruházások fő finanszírozási forrásává vált, a gyors bővülésük pedig aggodalmat kelt.
A BofA által megkérdezett, összesen mintegy 500 milliárd dollárnyi vagyont kezelő alapkezelők több mint fele már most buborékban látja az AI-részvényeket. Közülük 45 százalék a buborék kipukkanását tartja a legnagyobb "szélsőséges kockázatnak" (tail risk) a piacokra és a világgazdaságra nézve, szemben az előző havi 33 százalékkal. Ez felülmúlt olyan egyéb kockázatokat, mint például az infláció vagy az amerikai fogyasztás gyengülése.
Különös ellentmondás, hogy az AI-túlköltekezéssel kapcsolatos félelmek ellenére a felmérés összesített hangulati mutatója február óta a legmagasabb szintre emelkedett. A készpénzarány a portfóliókban átlagosan 3,7 százalékra süllyedt. A BofA felhívta a figyelmet, hogy az ilyen helyzeteket a múltban jellemzően 1-3 hónapon belül részvénypiaci gyengülés és államkötvény-rali követte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Az évezred legnagyobb lakásdrágulását várja idén az MNB
Megjelent a Lakáspiaci Jelentés.
Itt a Kreml válasza a titkos tárgyalásokra: nincs itt semmi látnivaló
Felvet kérdéseket a beszámoló.
Felemásan nő a magyar lízingpiac, jól húznak az állami támogatások
Csaknem 2400 milliárd forintnyi állományt kezelnek a Magyar Lízingszövetség tagjai.
Szomorú számok érkeztek: egy munkakör szép csendben eltűnik, az AI is ludas ebben
Egyre kevesebb állást hirdetnek meg.
Átszakadt a frontvonal: Oroszország megnyerheti a háború egyik leghosszabb csatáját
Kritikus a helyzet az erődvárosnál.
Friedrich Merz vérig sértette a világ egyik legnagyobb országát – Egyenesen az elnök küldött csattanós választ
A német kancellár saját hazáját akarta dicsérni, de sajátos módját választotta ennek.
Lazac, garnéla, tenger csümölcsei - rengeteg terméket hív vissza a Spar
8 terméket nem javasolnak fogyasztásra.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!