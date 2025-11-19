  • Megjelenítés
Sokkoló figyelmeztetés, ez most a legveszélyesebb tőzsdei buborék a profik szerint

Portfolio
A Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint a többség már eltúlzottnak tartja a vállalatok AI‑infrastruktúrára fordított kiadásait, és buborékot vél felfedezni az mesterséges intelligenciához köthető részvényeknél – írja a Financial Times. Jelenleg a profik egyre nagyobb része látja úgy, hogy az AI-buborék kidurranása a legnagyobb szélsőséges kockázat a piacokra nézve.
Erősödnek az aggodalmak az AI-fejlesztési beruházások fenntarthatósága körül, amelyek idén meghatározóan fűtötték az amerikai technológiai részvénypiaci ralit.

A BofA havi felmérésében nettó 20 százaléknyi alapkezelő állította, hogy a cégek túl sokat költenek befektetésre – ilyen többségi véleményre 2005 óta nem volt példa.

A bank elemzői szerint ezt a példátlan ugrást az AI-tőkeberuházási hullám nagyságát és finanszírozhatóságát övező félelmek hajtják.

A Bank of America úgy számítja ki a nettó többséget, hogy az állítással egyetértők és nem egyetértők arányát kivonja egymásból. Ha például 50% mondja, hogy egy állítás igaz, míg 30% szerint nem igaz, akkor a támogatók nettó 20%-os többségben vannak.

A piaci hangulat ezzel összhangban megfordult: a technológiai túlsúllyal rendelkező Nasdaq Composite index a hónap eleje óta már több mint 5 százalékot esett. Az Nvidia részvénye a hét elején is esett, miután Peter Thiel hedge fundja a teljes Nvidia-pakettjét eladta.

Mindez úgy történik, hogy a chipgyártó vállalat múlt hónapban a világ első 5000 milliárd dolláros cége lett.

A kiadós technológiai költekezés a hitelpiacokat is átrajzolja. Az amerikai vállalatok idén már több mint 200 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki AI-projektek finanszírozására, és további áradat következhet. Anton Dombrovskiy, a T. Rowe Price kötvénypiaci szakértője szerint

a nyilvános és a magánhitelezés a jelek szerint az AI-beruházások fő finanszírozási forrásává vált, a gyors bővülésük pedig aggodalmat kelt.

A BofA által megkérdezett, összesen mintegy 500 milliárd dollárnyi vagyont kezelő alapkezelők több mint fele már most buborékban látja az AI-részvényeket. Közülük 45 százalék a buborék kipukkanását tartja a legnagyobb "szélsőséges kockázatnak" (tail risk) a piacokra és a világgazdaságra nézve, szemben az előző havi 33 százalékkal. Ez felülmúlt olyan egyéb kockázatokat, mint például az infláció vagy az amerikai fogyasztás gyengülése.

Különös ellentmondás, hogy az AI-túlköltekezéssel kapcsolatos félelmek ellenére a felmérés összesített hangulati mutatója február óta a legmagasabb szintre emelkedett. A készpénzarány a portfóliókban átlagosan 3,7 százalékra süllyedt. A BofA felhívta a figyelmet, hogy az ilyen helyzeteket a múltban jellemzően 1-3 hónapon belül részvénypiaci gyengülés és államkötvény-rali követte.

