Bemondta a neves pénzember: tényleg buborék van a tőzsdén, de egy dolog még kell a kiszálláshoz
Ray Dalio szerint az AI-őrület közepette felfúvódó piaci buborék ellenére sem érdemes még eladni a részvényeket - számolt be a CNBC. Szerinte kell még valami ahhoz, hogy érdemes legyen kiszállni: a buborék kipukkasztása, aminek viszont még nem jött el az ideje.
A Bridgewater alapítója csütörtökön a CNBC Squawk Box műsorában azt mondta:

Ne adj el csak azért, mert buborék van.

Szerinte a hasonló helyzetek és a következő tíz év hozamai közötti összefüggések arra utalnak, hogy ilyen környezetben alacsony hozamokra érdemes számítani.

Megjegyzései azután hangzottak el, hogy az AI-favoritnak tartott Nvidia csütörtökön a kereskedés kezdetén több mint 5 százalékot emelkedett a vártnál jobb eredmények és előrejelzés miatt (azóta lefelé fordult). A vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang lesöpörte a buborék miatti aggodalmakat, mondván: "Mi valami egészen mást látunk."

A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 2025-ben eddig csaknem 17 százalékot erősödött, amit a legnagyobb kapitalizációjú technológiai papírok és az AI iránti kitartó lelkesedés hajt.

Bár Dalio buborékot lát kialakulni, szerinte a kipukkanáshoz valamilyen kiváltó okra lesz szükség.

Úgy véli, ezt nem valószínű, hogy a szigorúbb monetáris politika idézi elő, viszont a magasabb vagyonadók jelenthetnék még fordulópontot. "Elég világos a kép: abban a tartományban vagyunk, amit buboréknak lehet nevezni" – fogalmazott. "De a buborék kipukkasztása még nincs itt." - tette hozzá.

Dalio szerint a befektetőknek érdemes diverzifikálniuk, például arannyal. A hagyományosan menedékeszköznek tekintett nemesfém idén szintén történelmi csúcsokra emelkedett.

