Itt az indikátor, ami megmutatja: esés vagy szárnyalás jön a tőzsdéken

Extrém turbulens időket élünk a tőzsdéken, egymást érik a befektetők gondolkodását jelentősen befolyásoló impulzusok. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire számíthatunk a piactól a következő hetekben, de a profik szerint van egy jó fokmérő, ami a kockázati étvágy vezető indikátorává vált, és erre érdemes nagyon közelről figyelni.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Elképesztően hetktikus napok vannak mögöttünk a tőkepiacokon: veszélybe került a decemberi amerikai kamatvágás, aztán az Nvidia nagyon erősre sikerült gyorsjelentése csak ideig-óráig állította meg a lejtmenetet a hét közepén, végül az ukrajnai béke hirtelen kézzel fogható közelségbe került, amit már díjaztak a befektetők.

Kapkodjuk csak a fejünket néha, egy ilyen környezetben jól jön minden mankó, minden előrejelző, ami segít kicsit tisztábban látni: mégis mire számíthatunk a következő héten?

A részvénypiac jövő heti fellendülésének kulcsa az lehet, hogy