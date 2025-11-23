Befektetők, figyelem: itt a sokak által várt nagy fordulat

A mesterséges intelligenciához köthető vállalatok magas értékeltsége, a likviditási probémák, illetve a kamatvágással kapcsolatos várakozások gyors lehűlésének együttese erős nyomot hagyott a piackon,
Nagyobb esést láthattunk, különösen a tech-papírok esetében: a Nasdaq 100 index például több mint 5 százalékot veszített értékéből a héten.
Most azonban valami olyan történt, ami könnyen fordulatot hozhat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés