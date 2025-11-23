Befektetők, figyelem: itt a sokak által várt nagy fordulat

Az Nvidia sem mentette meg a héten a tőzsdéket, a hét egészét tekintve komoly lejtmenetet láthattunk. Most azonban történt valami olyan, ami újra adhat némi reményt a befektetőknek.

A mesterséges intelligenciához köthető vállalatok magas értékeltsége, a likviditási probémák, illetve a kamatvágással kapcsolatos várakozások gyors lehűlésének együttese erős nyomot hagyott a piackon,

Nagyobb esést láthattunk, különösen a tech-papírok esetében: a Nasdaq 100 index például több mint 5 százalékot veszített értékéből a héten.

Most azonban valami olyan történt, ami könnyen fordulatot hozhat.