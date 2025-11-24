Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai

16,5 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a Nyomda a harmadik negyedévet, ami közel 9 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Ami az egyes szegmenseket illeti:
- A biztonsági termékek és megoldások forgalma 7,5 százalékkal nőtt év/év alapon.
- A kártyagyártás és megszemélyesítés szegmens bevétele 34,5 százalékkal volt alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.
- A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásból származó árbevétel 6,7 százalékkal csökkent.
- A hagyományos nyomdatermékek árbevétele pedig 10,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi első negyedévben.
- Az egyéb árbevétel, mely főként kereskedelmi anyagok áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza pedig mintegy 7 százalékkal volt magasabb.
|A negyedéves bevétel alakulása szegmensenként
|millió forint
|3Q 24
|3Q 25
|változás
|biztonsági termékek, megoldások
|8,0
|8,6
|7,5%
|kártyagyártás,megszemélyesítés
|5,8
|3,8
|-34,5%
|nyomtatványok gyártása, megszemélyesítés, adatfeldolgozás
|3,0
|2,8
|-6,7%
|hagyományos nyomdatermékek
|0,5
|0,5
|-10,7%
|egyéb
|0,6
|0,7
|7,6%
|Forrás: ANY Biztonsági Nyomda, Portfolio
Az export árbevétel a harmadik negyedévben év/év alapon 21,2 százalékkal volt alacsonyabb. Az üzemi eredmény pedig 9,4 százalékkal csökkent. A nettó eredmény 4,4 százalékkal, az EBITDA pedig 7 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez képest.
