Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai

A hétfői piaczárást követően közzétette legfrissebb, harmadik negyedéves számait az Állami Nyomda. Az időszak során a vállalat bevétele csökkent az előző évihez képest, és több soron is erős visszaesést láthatunk, a marzsok ugyanakkor javultak.

16,5 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a Nyomda a harmadik negyedévet, ami közel 9 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ami az egyes szegmenseket illeti:

A biztonsági termékek és megoldások forgalma 7,5 százalékkal nőtt év/év alapon.

A kártyagyártás és megszemélyesítés szegmens bevétele 34,5 százalékkal volt alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásból származó árbevétel 6,7 százalékkal csökkent.

A hagyományos nyomdatermékek árbevétele pedig 10,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi első negyedévben.

Az egyéb árbevétel, mely főként kereskedelmi anyagok áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza pedig mintegy 7 százalékkal volt magasabb.

A negyedéves bevétel alakulása szegmensenként millió forint 3Q 24 3Q 25 változás biztonsági termékek, megoldások 8,0 8,6 7,5% kártyagyártás,megszemélyesítés 5,8 3,8 -34,5% nyomtatványok gyártása, megszemélyesítés, adatfeldolgozás 3,0 2,8 -6,7% hagyományos nyomdatermékek 0,5 0,5 -10,7% egyéb 0,6 0,7 7,6% Forrás: ANY Biztonsági Nyomda, Portfolio

Az export árbevétel a harmadik negyedévben év/év alapon 21,2 százalékkal volt alacsonyabb. Az üzemi eredmény pedig 9,4 százalékkal csökkent. A nettó eredmény 4,4 százalékkal, az EBITDA pedig 7 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez képest.