Kitört az olcsó részvény, meddig emelkedhet még?

Múlt heti elemzésnükben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy olcsó részvényt, amelyben a fundamentális fordulat mellé egy izgalmas technikai kép is társult, ugyanis éppen kitörésre készült az árfolyam. Ez a várt kitörés nagy lendülettel meg is történt, így most azzal fogunk foglalkozni, hogy meddig tarthat az emelkedés, és hogy hol lehet érdemes profitot realizálni.

Az idei évben rengeteg a jó lehetőség a tőzsdéken, nincs ez másként az év végéhez közeledve sem.

Előfizetőink figyelmébe több izgalmas, egyedi, egyaránt nagy hozamot ígérő befektetési lehetőséget mutattunk már, a hazai és nemzetközi piacokról egyaránt.

Múlt heti elemzésünkben egy kitörés előtt álló részvénnyel foglalkoztunk, amely nem volt más,