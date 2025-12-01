Tőzsdei toplista 2025: ezek a befektetések hozták a legnagyobb pénzt, és okozták a legcsúnyább bukókat

2025 eddig nagyon vegyes évet hozott a befektetőknek: miközben a nemesfémek történelmi raliba kezdtek, az agrárpiac egy része összeomlott, a magyar piac pedig a régió egyik sztárja lett. A háttérben a Fed és az EKB kamatpolitikája, a gyengülő dollár, a lassuló világgazdaság és az AI-sztori kifulladása rajzolja át az eszközárakat. Cikkünkben végigvesszük, mely eszközök hozták a legnagyobb nyereséget és veszteséget, és konkrétan milyen piaci erők mozgatták idén az árfolyamokat.

Közeledik az év vége, így ideje újra szemügyre venni, hogy mely eszközök nyújtják idén a legerősebb és leggyengébb hozamokat.

Az első grafikon tetején a nemesfémek sorakoznak:

az arany, az ezüst, a platina és a palládium idén eddig messze a legnagyobb hozamot hozták.