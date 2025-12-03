Nagy kitörés jöhet ennél a kriptónál - Most érdemes figyelni!

Az év második felére látványosan kifulladt a kriptopiac lendülete, ami nem is meglepetés annak fényében, hogy a közelmúltban több olyan esemény is történt, melynek hatására nagy nyomás alá került az egész piac.
A kockázatkerülőbb hangulat, a likviditási problémák, újabban pedig a jen-carry trade leépülésétől való félelem sem segített a piacnak. Ráadásul a legnagyobb vállalati bitcointartó, a Strategy esetleges eladásai körüli pletykák is újabb nyomás alá helyezték az árfolyamokat.
A hét közepére azonban elkezdődött egy felpattanás, ez pedig máris megmozgatta a befektetők fantáziáját. Ráadásul most az egyik coinban nagy kitörés is jöhet.
