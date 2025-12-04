A profik szerint ezzel a 3 részvénnyel lehet sokat keresni a Fed kamatcsökkentésén

Néhány hete még közel sem tűnt ilyen biztosnak, hogy decemberben is láthatunk majd kamatvágást az Egyesült Államokban, az elmúlt időszakban azonban látványosan javultak az esélyek, emellett pedig a piac már arra is készül, hogy hamarosan bejelentik Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök utódját. Ezek a változások nagy lehetőséget rejtenek a tőzsdéken is, így mutatunk pár olyan meglehetősen olcsó részvényt, ami nagy nyertese lehet a következő hónapoknak.

Jövő hét szerdán ismerteti idei utolsó kamatdöntését a Federal Reseve. A piac már biztosra veszi, hogy 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerül sor, noha ezzel kapcsolatosan korábban még sokkal bizonytalanabbak voltak a várakozások.

A Fed szempontjából azonban nem csak a kamatdöntés, de amiatt is fontos hónap a december, hogy várhatóan még Karácsony előtt ki fog derülni, hogy ki váljta Jerome Powellt az elnöki székben. A döntés alapvetően befolyásolja a kamatpolitikát, minden bizonnyal pedig egy olyan ember váltja majd Powellt, aki vele ellentétben támogatja az agresszív vágásokat és a mostaninál jóval alacsonyabb kamatszinteken (csakúgy, mint Trump).

Ebből a változásból több szektor és részvény is profitálhat. Mostani elemzésünkben pedig 3 olyan részvényt mutatunk be, melyekkel sok pénzt lehet nyerni kamatcsökkentések esetén.