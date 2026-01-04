Hogyan kereskedjük le a 2026-os globális fiskális lazítás sztorit?

Előző cikkünkben bemutattuk a 2026-os év nagy makrogazdasági meglepetését: miközben a piac még a lassulástól retteg, a színfalak mögött egy globális, szinkronizált fiskális lazítás formálódik. Németország történelmi léptékű, akár 4,75%-os hiánnyal és fegyverkezéssel rúgja be a motort, az USA pedig "cukorlöketet" ad a gazdaságnak, miközben Kína a belső fogyasztást próbálja életben tartani.
Ez a kormányzati pénzeső találkozik a magánszektor kényszerű beruházásaival: az AI forradalom kilép a "felhőből" és betonba, acélba, energiába ölt testet. A két erő együttesen egy "Magas Nyomású Gazdaságot" (High Pressure Economy) hozhat létre, ahol a növekedés és az infláció is ragadósabb maradhat a vártnál.
Ez a makrokép azonban egy teljesen új befektetési rezsimet követel meg. A "vedd meg a techet és dőlj hátra" stratégia helyét átveszi a reálgazdasági rotáció. Megnéztük, kik lehetnek ennek a világrendnek a legnagyobb nyertesei, és hol vannak a rejtett aknák.
