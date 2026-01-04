  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Hogyan kereskedjük le a 2026-os globális fiskális lazítás sztorit?

Miközben a befektetők többsége még mindig a 2025-ös év bizonytalanságait emészti, és a portfóliók súlypontja továbbra is a „Big Tech” dominanciáján nyugszik, a felszín alatt egy csendes, de brutális erejű rotáció készülődik. A pénz iránya megfordulni látszik: a virtuális térből a fizikai valóság felé indul meg. 2026-ban ugyanis a világ kormányai és az AI-kényszerpályán mozgó óriásvállalatok egyszerre nyomják tövig a gázpedált, azaz a Szinkronizált Globális Fiskális Lazítás teljesen átírhatja a befektetési körképet.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Előző cikkünkben bemutattuk a 2026-os év nagy makrogazdasági meglepetését: miközben a piac még a lassulástól retteg, a színfalak mögött egy globális, szinkronizált fiskális lazítás formálódik. Németország történelmi léptékű, akár 4,75%-os hiánnyal és fegyverkezéssel rúgja be a motort, az USA pedig "cukorlöketet" ad a gazdaságnak, miközben Kína a belső fogyasztást próbálja életben tartani.

Ez a kormányzati pénzeső találkozik a magánszektor kényszerű beruházásaival: az AI forradalom kilép a "felhőből" és betonba, acélba, energiába ölt testet. A két erő együttesen egy "Magas Nyomású Gazdaságot" (High Pressure Economy) hozhat létre, ahol a növekedés és az infláció is ragadósabb maradhat a vártnál.

Ez a makrokép azonban egy teljesen új befektetési rezsimet követel meg. A "vedd meg a techet és dőlj hátra" stratégia helyét átveszi a reálgazdasági rotáció. Megnéztük, kik lehetnek ennek a világrendnek a legnagyobb nyertesei, és hol vannak a rejtett aknák.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility