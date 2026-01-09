Eszeveszett hozamok a magyar részvényalapoknál, itt könnyedén kereshettél 40 százalékot!

Őrületes hozamokkal örvendeztették meg a befektetőiket a magyar részvényalapok: vámháború ide, forinterősödés oda, a legjobban teljesítő 15 alap átlagosan 40%-ot termelt a mögöttünk hagyott egy éves időszakban. De mégis milyen befektetési megközelítéssel lehetett ekkorákat szakítani? A Portfolio friss gyűjtéséből minden kiderül, mutatjuk 2025 legfantasztikusabb részvényalapjait!

Az abszolút hozamú alapok nagy menetelése mellett a magyar részvényalapok is kiemelt figyelmet érdemelnek 2025-ös teljesítményükért. A nagy kockázatvállalással működő alapok tavaly is bebizonyították, hogy képesek rendkívül busás hozamok elérésére – a legjobb 15 alap közé nem lehetett bekerülni 36%-nál kisebb hozammal! –, ezzel a befektetők újabb visszacsatolást kaptak, hogy a merészség sok esetben kifizetődik.

Egy év alatt 40% hozam? Simán!

Noha 2025-ben több tényező is megnehezítette az alapkezelők dolgát – gondoljunk csak a forint jelentős erősödésére vagy a Donald Trump által kirobbantott kereskedelmi háborúra –, a legjobb alapok olyan kimagasló számokat hoztak, amelyek láttán képletesen mind a tíz ujjukat megnyalhatják a kockázatvállaló befektetők.

Nézzük is a listát, hogy mely részvényalapok csinálták a legjobb hozamokat 2025-ben: