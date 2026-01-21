  • Megjelenítés
Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők
Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők

Az S&P 500 vállalatainak mintegy 81 százaléka felülmúlta a negyedéves profitvárakozásokat, a befektetők reakciója mégis mélyponton van. A Bloomberg adatai szerint az eredményeket közzétevő cégek részvényei átlagosan 1,1 százalékponttal teljesítettek rosszabbul a referenciaindexnél – ilyen gyenge relatív teljesítményre 2017 óta nem volt példa.

A 3M részvényei kedden 7 százalékot zuhantak annak ellenére, hogy a vállalat felülmúlta az elemzői várakozásokat, a befektetők figyelmét ugyanis a borús előrejelzés kötötte le. A State Street árfolyama 6,1 százalékkal esett, miután a nettó kamatbevételre vonatkozó pesszimista kilátások elhomályosították a vártnál jobb negyedéves számokat. A Netflix szerdán, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben mintegy 6 százalékot veszített értékéből a csalódást keltő előrejelzés miatt.

A jelenség jól mutatja, mekkora tétje van most a vállalati eredményeknek.

Az amerikai részvénypiac az év elején történelmi csúcsokra emelkedett, ami a hosszú távú átlag fölé tolta az értékeltségeket. Eközben az elemzők már a gyorsjelentési szezon előtt elkezdték visszavágni profitvárakozásaikat.

A konszenzus felülmúlása önmagában már nem elég. A valódi mérce az, hogy a cégek kellően emelkedő pályát vázoljanak fel ahhoz, hogy igazolják a már most is magas értékeltségeket egy olyan piacon, amely továbbra is érzékeny a kamatokra és a gazdaságpolitikai bizonytalanságra. Ilyen környezetben az erős útmutatás nélküli jó eredmény könnyen válthat ki "sell the news" típusú reakciót

– mondta Aneeka Gupta, a WisdomTree makrogazdasági elemzésért felelős igazgatója.

A befektetőket még óvatosabbá teszi, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg az európai országokat. Ez ismét felszította a kereskedelmi háború miatti aggodalmakat. Nyilatkozatai e héten eladási hullámot indítottak el a globális részvénypiacokon, és ismét reflektorfénybe kerültek a gazdasági növekedés kilátásai.

A piaci elemzők többsége szerint a vállalati eredmények egyelőre stabilak maradhatnak, ám a befektetők minden bizonnyal árgus szemmel figyelik majd a vezetők nyilatkozatait a fogyasztói kereslet állapotáról. A gyengébb kereslet első jelei is rossz fogadtatásra számíthatnak, mivel az S&P 500 jelenleg körülbelül 22-szeres előretekintő P/E hányadoson forog, ami meghaladja a tízéves, nagyjából 19-szeres átlagot.

A várakozásokat alulmúló cégek részvényei a jelentés napján átlagosan 3 százalékponttal maradtak el az S&P 500 teljesítményétől.

Nicolas Bickel, az Edmond de Rothschild befektetési privátbanki üzletágának vezetője óvatosságra intett. Szerinte még korai messzemenő következtetéseket levonni, hiszen eddig csak az S&P 500 piaci kapitalizációjának mintegy 9 százalékát képviselő vállalatok számoltak be a negyedéves eredményeikről.

A negyedéves gyorsjelentési szezon viharos kezdése ellenére továbbra is bizakodóak vagyunk az amerikai piacokkal kapcsolatban. A fundamentumok a szezon végére felülkerekedhetnek a geopolitikai zajon

– tette hozzá Bickel.

A Citigroup egyik indikátora ugyanakkor arra utalt, hogy a negyedéves eredmények előtt több elemző rontott profitelőrejelzésén, mint ahányan javítottak. Ez ugyan megágyaz egy újabb erős felülteljesítésnek, de azt is jelenti, hogy a vállalatoknak mind az árbevételi, mind a nyereségvárakozásokat meg kell haladniuk ahhoz, hogy valóban lenyűgözzék a befektetőket – jegyezte meg Michael Wilson, a Morgan Stanley stratégája.

A gyorsjelentési szezon valószínűleg inkább egyedi részvénysztori marad, semmint az indexek fő mozgatórugója

– írta Wilson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

