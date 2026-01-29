Összeomlik a Microsoft árfolyama

Meredek eladási hullám söpört végig a technológiai szektoron, miután a Microsoft részvényei 12 százalékot zuhantak, ami 2020 óta a legrosszabb napi teljesítményük. A befektetők egyre óvatosabbak a mesterséges intelligencia üzleti hatásait illetően, miközben a szoftvercégek növekedési kilátásai és értékeltségei körül is nőnek a kérdőjelek.

A Microsoft részvényei 12 százalékkal estek, ami 2020 márciusa óta a legrosszabb napi teljesítmény. A technológiai óriás felhőszolgáltatásainak növekedése a második pénzügyi negyedévben lassult, és a vállalat a harmadik negyedévre visszafogott működési marzsot jelzett előre.

A szoftvercégek papírjai széles körben gyengültek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja a Microsoft üzleti modelljét.

A ServiceNow árfolyama 12 százalékkal esett a vártnál jobb negyedéves eredmények ellenére is, míg az Oracle és a Salesforce részvényei rendre 4, illetve 7 százalékkal kerültek lejjebb.

A mesterséges intelligencia kétélű fegyverré vált. Hozzájárul a növekedéshez és a kiadásokhoz, de a magas értékeltségekhez is

– mondta Rob Williams, a Sage Advisory befektetési stratégája. "Most egyre több a kérdőjel körülötte, így nehezebb folyamatosan pozitív híreket szállítani."

A Meta részvényei ezzel szemben 10 százalékot ugrottak, miután a Facebook anyavállalata a vártnál erősebb első negyedéves árbevétel-előrejelzést közölt. A Caterpillar papírjai 3 százalékkal emelkedtek az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredmények hatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

