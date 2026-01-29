  • Megjelenítés
Összeomlik a Microsoft árfolyama
Befektetés

Összeomlik a Microsoft árfolyama

Portfolio
Meredek eladási hullám söpört végig a technológiai szektoron, miután a Microsoft részvényei 12 százalékot zuhantak, ami 2020 óta a legrosszabb napi teljesítményük. A befektetők egyre óvatosabbak a mesterséges intelligencia üzleti hatásait illetően, miközben a szoftvercégek növekedési kilátásai és értékeltségei körül is nőnek a kérdőjelek.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Microsoft részvényei 12 százalékkal estek, ami 2020 márciusa óta a legrosszabb napi teljesítmény. A technológiai óriás felhőszolgáltatásainak növekedése a második pénzügyi negyedévben lassult, és a vállalat a harmadik negyedévre visszafogott működési marzsot jelzett előre.

A szoftvercégek papírjai széles körben gyengültek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja a Microsoft üzleti modelljét.

A ServiceNow árfolyama 12 százalékkal esett a vártnál jobb negyedéves eredmények ellenére is, míg az Oracle és a Salesforce részvényei rendre 4, illetve 7 százalékkal kerültek lejjebb.

A mesterséges intelligencia kétélű fegyverré vált. Hozzájárul a növekedéshez és a kiadásokhoz, de a magas értékeltségekhez is

Még több Befektetés

50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!

Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama

Sokkoló kijelentés a dörzsölt pénzembertől: egy módon törhet ki a gazdasági válság

– mondta Rob Williams, a Sage Advisory befektetési stratégája. "Most egyre több a kérdőjel körülötte, így nehezebb folyamatosan pozitív híreket szállítani."

A Meta részvényei ezzel szemben 10 százalékot ugrottak, miután a Facebook anyavállalata a vártnál erősebb első negyedéves árbevétel-előrejelzést közölt. A Caterpillar papírjai 3 százalékkal emelkedtek az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredmények hatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility