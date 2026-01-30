Elszabadult a pánik: elképzelhetetlen mennyiségű pénz ég el órák alatt

Itt a pánik
Első kérdés: mi a világ két legnagyobb piaci súllyal rendelkező eszköze?
- Válasz: az arany és az ezüst.
Második kérdés: minek zuhant be ma olyan mértékben az árfolyama, amire nagyon régen nem volt példa?
- Válasz: az aranynak és az ezüstnek.
Harmadik kérdés: mennyi pénz égett el pár óra alatt?
-
Válasz: 2,9 ezer milliárd dollár.
Egész pontosan 2,2 és 0,7 ezer milliárd dollárral csökkent az aranynak és az ezüstnek a piaci kapitalizációja ma eddig. A meredek esés magyar idő szerint hajnali 1 után vette kezdetét, azóta több hullámban erősödik a nyomás a két nemesfémen.
Az arany jelenleg 7 százalékos mínuszban van,
az ezüst jegyzése pedig 12,3 százalékkal került lejjebb.
Csak hogy el tudjuk helyezni, egyáltalán elképzelni a fenti brutális számot:
A PÁR ÓRA ALATT ELÉGETT PÉNZTÖMEG NAGYOBB, MINT AZ AMAZON VAGY A META TELJES PIACI KAPITALIZÁCIÓJA.
Olyan extrém szintű a volatilitás az aranyban, amilyet utoljára a COVID-19 járvány kitörése okozta, masszív és mindenre kiterjedő eladási hullámnál láthattunk.
Mi áll a háttérben?
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy pénteken nevezi meg Jerome Powell utódját a Fed élén. A piaci találgatások szerint
a posztra Kevin Warsh volt Fed-kormányzó a legesélyesebb jelölt, aki azonban várhatóan kevésbé lesz laza, és nem annyira "galamb" irányultságú, mint más jelöltek.
Az árakra emellett nyomást helyez a dollár erősödése. A dollár többéves mélypontjáról kezdett el erősödni, részben a Fed szerdai kamatdöntését követően, amikor a jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Az erősebb dollár drágítja a dollárban jegyzett aranyat a külföldi befektetők számára. Végül pedig időszerű is volt a korrekció technikai alapon is, hiszen a piacon már túlvettség alakult ki.
Volt honnan
Egy ilyen markáns piaci mozgást látva nagyon fontos a kontextus. Tudni kell ugyanis, hogy az idei év egészen tegnapig a nemesfémek nagy ralijáról szólt:
- a geopolitikai feszültségek újbóli fellángolása,
- az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatban felmerült aggályok,
- a dollár látványos hanyatlása
- és a globális költségvetési hiányok egyre tarthatatlanabb szintje
mind az arany és az ezüst malmára hajtották a vizet. Olyannyira, hogy
az ezüst a mai, több mint 12 százalékos zuhanás ellenére is az egyik legjobban teljesítő eszköz 2026-ban,
jelenleg 39 százalékos az emelkedés idei mértéke, míg az elmúlt egy évben 225 százalékot száguldott az árfolyam. Az arany jegyzése eközben 18 százalékos pluszban van 2026-ban.
Mi foghatja meg az esést?
Az arany esetében rossz hír, hogy
bőven van még tér az esésre:
a 4700 dolláros zónában a tavaly augusztus óta tartó emelkedő trend vonala az első, amely megfoghatja az esést.
Az ezüst esetében pedig egy november óta tartó emelkedő trendvonalra ajánlott figyelni,
a 90-92 dolláros szintek közelében:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
