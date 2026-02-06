Itt a nagy lehetőség: ezek a részvények lehetnek az év nyertesei

Ritkán látni olyan piaci helyzetet, mint ami most kialakult. Az év egyik legizgalmasabb tőzsdei történetét hirtelen extrém bizonytalanság és szokatlanul erős árfolyamkilengések rázták meg, ami egyszerre ijesztő és rendkívül ígéretes a befektetők számára. A megnövekedett zaj és a hektikus mozgások olyan belépési pontokat teremthetnek, amelyek jellemzően csak feszült, átmeneti időszakokban jelennek meg.
Az alábbi elemzésben hét olyan részvényt veszünk górcső alá, amelyek ebben a környezetben különösen érdekessé váltak.
Több vállalat esetében is érdemi felértékelődési potenciált látnak az elemzők, de fontos tudni, hogy egyáltalán nem csak a célárak számítanak.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés