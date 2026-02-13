Mutatunk egy olcsó részvényt, ami ott áll a kitörés kapujában!

Négy éve esik, ledobott magáról 60 százalékot, az árazása vonzó, és most nagyon közel van egy nagy kitöréshez. Mutatunk egy részvényt, amiben bőven van fantázia! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Idén is szépen hoznak a részvénypiacok, de nagyon nem mindegy, melyik papírokba tesszük a pénzünket. A piac most fordulóponthoz érkezett, az eddigi vezető papírok lendülete megtört.

A korábbi favoritok fokozatosan háttérbe kerülnek, a befektetők pedig új piacok és új papírok felé terelik a tőkét. A rotáció már zajlik, és aki késlekedik, könnyen csak kívülről figyelheti az emelkedést.

Most mutatunk egy olyan részvényt, aminek az árazása vonzó, aminek az árfolyama már 4 éve esik, de amiben most jöhet a fordulat, éppen kitörés előtt áll a papír.