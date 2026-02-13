  • Megjelenítés
 
Történelmi rali után hirtelen megtorpanás – Most kell lecsapni a Mol részvényére?

A magyar tőzsde idei menetelésének legnagyobb élharcosa eddig a Mol volt: az olajcég árfolyama egészen brutális ralit produkált, ráadásul új történelmi csúcsra száguldott a részvény. Nemrég viszont hirtelen megtört a menetelés és a túlvett szintekről megjött a korrekció az olajcég árfolyamában. A legizgalmasabb kérdés a következő: eljött az idő, hogy lecsapjunk a Mol részvényére? Számos elemzői eszközt bevetve járjuk körül ezt  kérdést. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagyon erősen indult az év a magyar részvénypiac számára: a BUX index idén már 15 százalékkal került feljebb, ezzel az egyik legjobb teljesítményt tudhatja magáénak a világ tőzsdéi közül.

Az egyik legnagyobb húzónév eddig egyértelműen a Mol volt a hazai piacon; a szerbiai NIS-olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció szelén szárnyalt egyre magasabbra az árfolyam, aztán történt valami: hirtelen megtorpant a rali és elkezdett lefelé szivárogni a jegyzés. Adódik a kérdés:

itt az idő, most kell lecsapni a Mol részvényére?

