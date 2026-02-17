  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Ötödször megy neki, végre áttöri a falat ez az izgalmas befektetés?

Az elmúlt hetekben több olyan részvényt is mutattunk, ami egy hosszabb oldalazás után kitört, és gyorsan nagyot emelkedett. Most egy újabb papírt mutatunk, aminek a grafikonja rendkívül izgalmas, és éppen most áll kitörés előtt, potenciálisan nagy emelkedés előtt áll, ráadásul nem is drága, a profik pedig optimisták rá!
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Jó a hangulat a világ tőzsdéin, aki idén nem fektetett részvényekbe, az jókora hozamokról maradt le.

Persze nagyon nem mindegy, mit választunk, a nyertesekkel másfél hónap alatt két számjegyű hozamot lehetett elérni.

Most mutatunk egy olyan részvényt, amelyikre az elemzők optimisták, ami nem drága, ráadásul még egy potenciálisan nagy emelkedés előtt áll!

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility