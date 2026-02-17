Ötödször megy neki, végre áttöri a falat ez az izgalmas befektetés?

Az elmúlt hetekben több olyan részvényt is mutattunk, ami egy hosszabb oldalazás után kitört, és gyorsan nagyot emelkedett. Most egy újabb papírt mutatunk, aminek a grafikonja rendkívül izgalmas, és éppen most áll kitörés előtt, potenciálisan nagy emelkedés előtt áll, ráadásul nem is drága, a profik pedig optimisták rá!

Jó a hangulat a világ tőzsdéin, aki idén nem fektetett részvényekbe, az jókora hozamokról maradt le.

Persze nagyon nem mindegy, mit választunk, a nyertesekkel másfél hónap alatt két számjegyű hozamot lehetett elérni.

Most mutatunk egy olyan részvényt, amelyikre az elemzők optimisták, ami nem drága, ráadásul még egy potenciálisan nagy emelkedés előtt áll!