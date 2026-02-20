Választási pénzeső hull a magyarokra - Mennyit fogunk belőle félretenni?

2022 első felében mintegy 1600 milliárd forint, az idei első félévben körülbelül 1200 milliárd forint szabadon felhasználható állami pluszforrás áramlik a magyar háztartásokhoz, nagyrészt a választások előtti hangulatjavítás jegyében. Egy ekkora összeg már a megtakarítási piacra is érezhető hatást gyakorolhat: míg négy éve az akkori megtakarítási állomány 3,7%-át tette ki a kormányzati intézkedésekből származó többletjövedelem, idén ez az arány számításunk szerint 1,7% körül alakul. Megvizsgáltuk, mit üzennek a 2022-es tapasztalatok a mai megtakarítási piac számára, és melyek a legfontosabb különbségek. Hogy mit hoz az életbiztosítási piacon a pénzeső, azzal a Portfolio közelgő Biztosítás 2026 konferenciáján foglalkozunk, érdemes regisztrálni a rendezvényre.

Öt nagy csoportba sorolhatók a jövedelemnövelő kifizetések, amelyekkel az állam kedvezőbb anyagi helyzetbe hozza a háztartásokat a választások előtt:

szja-kedvezmények és mentességek (a GDP kb. 0,65%-a),

(a GDP kb. 0,65%-a), ágazati béremelések és prémiumok (kb. 0,6%),

(kb. 0,6%), otthonteremtéshez kapcsolódó egyszeri támogatások (kb. 0,4%),

(kb. 0,4%), az újonnan bevezetett vagy meglévő állami hitelprogramokhoz (Otthon Start, CSOK, munkáshitel, babaváró) járó kamattámogatások (kb. 0,15%),

(kb. 0,15%), extra nyugdíj (kb. 0,15%).

Az MNB számításai szerint ezek összesen idén a GDP bruttó 2,2%-át teszik ki, ami a költségvetési előrejelzésben becsült mintegy 93 900 milliárd forintos idei nominális GDP alapján csaknem 2100 milliárd forintnak felel meg.

A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása Intézkedés Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka) 2025 2026 A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése -0,09 -0,3 Háromgyermekes anyák adómentessége -0,05 -0,2 Kétgyermekes anyák adómentessége -0,1 30 év alatti anyák adómentességének bővítése -0,03 CSED és GYED adómentessége -0,01 -0,02 Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása -0,04 -0,02 Munkáshitel -0,01 -0,02 Vidéki otthonfelújítási támogatás -0,08 -0,2 Nyugdíjas utalvány -0,09 Fegyverpénz -0,5 Közszolgálati dolgozók otthon támogatása -0,2 Otthon Start Program 0,00 -0,1 Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés -0,01 -0,1 Kulturális és szociális dolgozók béremelése -0,1 14. havi nyugdíj -0,15 Összesen (bruttó, GDP százaléka) -0,4 -2,2 Összesen (nettó, GDP százaléka) -0,4 -1,9 A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%) 0,7 3,7 A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%) 0,6 3,2 Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés

Megnéztük, hogy ebből az idei első félévben mennyi jelentkezik olyan többletjövedelemként, amely szabadon felhasználható, ezért a megtakarítási piacon is lecsapódhat (a közszolgálati dolgozók otthontámogatása a gyakorlatban szabad felhasználású, így ezt is ide soroljuk). Bár számosságukat tekintve az idei intézkedések nagyobbak, mint a négy évvel ezelőttiek, összegszerűen becslésünk szerint