Választási pénzeső hull a magyarokra - Mennyit fogunk belőle félretenni?

Öt nagy csoportba sorolhatók a jövedelemnövelő kifizetések, amelyekkel az állam kedvezőbb anyagi helyzetbe hozza a háztartásokat a választások előtt:
- szja-kedvezmények és mentességek (a GDP kb. 0,65%-a),
- ágazati béremelések és prémiumok (kb. 0,6%),
- otthonteremtéshez kapcsolódó egyszeri támogatások (kb. 0,4%),
- az újonnan bevezetett vagy meglévő állami hitelprogramokhoz (Otthon Start, CSOK, munkáshitel, babaváró) járó kamattámogatások (kb. 0,15%),
- extra nyugdíj (kb. 0,15%).
Az MNB számításai szerint ezek összesen idén a GDP bruttó 2,2%-át teszik ki, ami a költségvetési előrejelzésben becsült mintegy 93 900 milliárd forintos idei nominális GDP alapján csaknem 2100 milliárd forintnak felel meg.
|A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása
|Intézkedés
|Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka)
|2025
|2026
|A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése
|-0,09
|-0,3
|Háromgyermekes anyák adómentessége
|-0,05
|-0,2
|Kétgyermekes anyák adómentessége
|-0,1
|30 év alatti anyák adómentességének bővítése
|-0,03
|CSED és GYED adómentessége
|-0,01
|-0,02
|Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása
|-0,04
|-0,02
|Munkáshitel
|-0,01
|-0,02
|Vidéki otthonfelújítási támogatás
|-0,08
|-0,2
|Nyugdíjas utalvány
|-0,09
|Fegyverpénz
|-0,5
|Közszolgálati dolgozók otthon támogatása
|-0,2
|Otthon Start Program
|0,00
|-0,1
|Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés
|-0,01
|-0,1
|Kulturális és szociális dolgozók béremelése
|-0,1
|14. havi nyugdíj
|-0,15
|Összesen (bruttó, GDP százaléka)
|-0,4
|-2,2
|Összesen (nettó, GDP százaléka)
|-0,4
|-1,9
|A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%)
|0,7
|3,7
|A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%)
|0,6
|3,2
|Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés
Megnéztük, hogy ebből az idei első félévben mennyi jelentkezik olyan többletjövedelemként, amely szabadon felhasználható, ezért a megtakarítási piacon is lecsapódhat (a közszolgálati dolgozók otthontámogatása a gyakorlatban szabad felhasználású, így ezt is ide soroljuk). Bár számosságukat tekintve az idei intézkedések nagyobbak, mint a négy évvel ezelőttiek, összegszerűen becslésünk szerint
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés