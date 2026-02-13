Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Orbán Viktor február 14-én 11 órakor tartja idei évértékelő beszédét. Az elmúlt években többször is előfordult, hogy a miniszterelnök itt jelentett be vadonatúj gazdaságpolitikai lépéseket (mint tavaly például az szja-mentesség kiterjesztését, kiskereskedelmi láncokkal szembeni fellépés, nyugdíjasok áfamegsegítése), és nem kizárt, hogy idén is hasonlóképp tesz.
Ezermilliárdokat mozgat meg a kormány
Igaz a kormány - nyilvánvalóan nem függetlenül az április 12-én esedékes parlamenti választásoktól - az elmúlt hónapokban már jókora hatású intézkedéscsomagról döntött. Ha a tavaly bejelentett, és csak a februártól újonnan életbe lépő extra jövedelemtranszfer összegét becsüljük meg, akkor is
ezek összege alsó hangon eléri az 1500 milliárd forintot.
Ha viszont más, szélesebb értelemben vett megközelítést alkalmazunk (ahogyan tette azt a Költségvetési Tanács decemberi elemzésében, vagy a Magyar Nemzeti Bank az inflációs jelentésében), és a háztartásokat érintő kormányzati jövedelemnövelő intézkedések teljes bruttó költségvetési hatását nézzük, akkor a GDP 2,2%-ára rúgó transzfert kapunk.
Ez nominálisan (közel 94 ezer milliárd forintos magyar GDP-teljesítménnyel kalkulálva) 2065 milliárd forintnyi összeget jelent bruttó hatásként, ami nettó módon 1800 milliárd forintra rúg (az állami transzferek egy jelentős része után ugyanis befizetik az adót, illetve plusz adóbevételeket generál a fogyasztáson keresztül). Az elmúlt hetekben erre még ráemelt a kormány (rezsistop, energiatároló projekt, egyszeri állami bérkifizetések, magasabb béremelések, éttermeket és cukrászdákat célzó mentőcsomag), vagyis a tényleges nettó hatás még magasabb lehet.
És ebben a becslésben még benne sincs például a januártól esedékes normál nyugdíjemelés hatása (261 milliárd forint), vagy a már korábban betervezett állami béremelési programok (igazságügyi illetményemelés 53 milliárd forintért, pedagógusok emelt bére 156 milliárd forintért, köztisztviselői illetményemelés 25 milliárd forintból). A jegybank közgazdászainak gyűjtése gyors áttekintést ad ezen intézkedék jelentős részéről, és hogy mekkora nyomot hagy ez a költségvetésen, másik oldalról megközelítve: a fogyasztóknál.
|A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása
|Intézkedés
|Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka)
|2025
|2026
|A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése
|-0,09
|-0,3
|Háromgyermekes anyák adómentessége
|-0,05
|-0,2
|Kétgyermekes anyák adómentessége
|-0,1
|30 év alatti anyák adómentességének bővítése
|-0,03
|CSED és GYED adómentessége
|-0,01
|-0,02
|Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása
|-0,04
|-0,02
|Munkáshitel
|-0,01
|-0,02
|Vidéki otthonfelújítási támogatás
|-0,08
|-0,2
|Nyugdíjas utalvány
|-0,09
|Fegyverpénz
|-0,5
|Közszolgálati dolgozók otthon támogatása
|-0,2
|Otthon Start Program
|0,00
|-0,1
|Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés
|-0,01
|-0,1
|Kulturális és szociális dolgozók béremelése
|-0,1
|14. havi nyugdíj
|-0,15
|Összesen (bruttó, GDP százaléka)
|-0,4
|-2,2
|Összesen (nettó, GDP százaléka)
|-0,4
|-1,9
|A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%)
|0,7
|3,7
|A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%)
|0,6
|3,2
|Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés
Hogy nagyjából el tudjuk helyezni ezt az összeget, érdemes felidézni a 2022-es évet, amikor szintén a parlamenti választásoktól és a lakosság hangulatát javítani célzó kormányzati szándékoktól nem függetlenül, a kormány komoly pénzt hagyott akkor is széles társadalmi rétegeknél (és lett a költségvetési hiány a GDP 6,2%-a). Az szja-visszatérítés, az ágazati béremelések, a 13. havi nyugdíj teljes visszaépítése, a fegyverpénz, a 25 év alatti fiatalok szja-mentesége bruttó módon 2000 milliárd forint feletti pénzt engedett ki a 4 évvel ezelőtti költségvetésből. Az akkori 2022-es GDP-nek ez körülbelül a 3,2%-a volt, így a GDP-arányos összeg egyelőre még elmarad ettől a mértéktől.
Ezért nagyon fontos a csomag a kormány számára
Vagyis a lakosság hangulatát javítani célzó aktuális kormányzati intézkedéscsomag nominális értékében már bőven ott jár, mint 2022-ben, reálértéken ugyanakkor még nem éri azt el.
Mindezen lépések várhatóan tovább fogják támogatni a lakossági bizalmat, amely egyébként 2025 decemberében már így is 2 éves csúcsra ért, ha a GKI konjunktúraindexének fogyasztói bizalmi mutatójának (az alábbi ábrán a kék színű grafikon) értékét nézzük. A legutolsó adatok szerint januárban egyébként a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest.
Az elmúlt fél évben tehát határozottan pozitív volt a trend, és a kormány láthatóan nagyon törekszik arra, hogy ez kitartson, a választások előtt még biztosan. Érdemes felidézni, hogy 2022 év elején rég látott magasságokba emelkedett a mutató (még a parlamenti választások előtt), majd hirtelen jött a romlás az orosz-ukrán háború kirobbanásával és az energiaválság begyűrűzésével. Attól a 2022 februárban látott nagyon kedvező értéktől (-11,2 pont) még azért messzebb van a magyar lakosság érzékelése (-22 pont).
Ezért sem, valamint a közvéleménykutatások adatai alapján látott kormánypárti hátrány miatt sem lehet kizárni azt, hogy az előttünk álló időszakban érkeznek még további gazdaságpolitikai lépések, amelyek bizonyos társadalmi rétegeket céloznak meg a választások előtt, a kormánypártok népszerűségének javítása érdekében. Korábban már több gazdasági és politikai szakértő is felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazók végső választásában jelentős súlyt kap az, hogy miként változott az elmúlt években az jövedelmi helyzetük.
Az esetleges új lépések bejelentéséhez épp ideális alkalmat adhat Orbán Viktor holnap 11 órakor esedékes évértékelője, amelyet a Portfolio is élőben tudósít majd. A fentiek fényében nem lennénk meglepve, ha a miniszterelnök beszédében szóba kerülne az infláció, a rezsicsökkentés, a nyugdíjasok helyzete (különös tekintettel a 14. havi nyugdíj visszaépítésére), az árstopok ügye, a kamatstop helyzete, a béremelések kérdése és a további bérfelzárkóztatás, a családokat célzó adókedvezmények, valamint a kkv-kat érintő programok, de kevésbé lenne hangsúlyos a költségvetés egyensúlyának ügye.
Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j3), Pintér Sándor belügyminiszter (j4), Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (j5) és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (j) a Karmelita kolostorban tartott kormányülésen 2026. február 11-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
