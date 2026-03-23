Iráni háború: valójában mitől hátrált meg már megint Trump?

Elképesztő mozgásokat láthattunk ma a tőkepiacokon, a részvények, a devizák, nyersanyagok is masszív pesszimizmust áraztak a nap elején, aztán jött Donald Trump bejelentése arról, hogy tárgyalásokat folytatnak Iránnal, és egyelőre elhalasztja az iráni energetikai infrastruktúra elleni katonai csapásokat, amire hirtelen nagyot emelkedtek a részvénypiacok, és zuhant az olaj ára. Ezzel még nem lett vége a háborúnak, ami akár még hosszú ideig is eltarthat, de az is látszik, hogy Trump bejelentései, visszakozása masszív mozgásokat hoz a piacokon. Felsejlik a TACO trade. De mi mozgatja Trumpot? Mit figyel? Mi miatt hátrál meg?

Mi az a TACO?

Ez még egy tavaly áprilisi sztori, az elnevezést Alan Livsey, a Financial Times újságírója használta először ebben a formában 2025 áprilisában, amikor Donald Trump új vámfenyegetései körül kialakuló piaci reakciókat elemezte. A rövidítés jelentése Trump always chickens out, vagyis hogy Trump mindig megfutamodik, visszalép a legkeményebb fenyegetéseitől.

A kifejezés konkrétan a 2025 áprilisi vámbejelentésekhez kapcsolódik. Az amerikai elnök akkor új, széles körű importvámokat helyezett kilátásba a világ több mint 180 országával szemben, ami nyilván azonnali piaci esést váltott ki. A részvénypiacok zuhantak, a volatilitás megugrott, és a kötvénypiacokon is erősödött a menekülés a biztonságos eszközökbe. A kezdeti sokk után azonban a kommunikáció gyorsan enyhült, a konkrét intézkedések részben halasztásra kerültek, illetve a hangsúly a tárgyalásokra helyeződött át.

Livsey erre a mintázatra húzta rá a TACO trade fogalmát, amely azt írja le, hogy a befektetők Trump fenyegetései után már arra kezdik el pozícionálni magukat, hogy Trump úgyis meghátrál. A befektetők a vámfenyegetések okozta esésekbe vásárolnak bele, arra számítva, hogy a legrosszabb forgatókönyv végül nem valósul meg. Ez a stratégia 2025 tavaszán látványosan működött, az áprilisi eséseket követően a részvénypiacok néhány héten belül visszakapaszkodtak, és több részvényindex újra közel került a korábbi csúcsához.