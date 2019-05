Aegon: Sell in May and go away....

Aegon Alapkezelő:"A régi Wall Street-i mondás 6 év után újra bejött. Utoljára a 2012-es májusi teljesítménye volt ennyire rossz az SP 500-as indexek. Akkor több mint 6%-ot esett, most "csak" 5.5%-ot. De ez még mindig jobbra sikeredett mint a feltörekvő piacok hozama, ami -8%-al zárta a hónapot. Több faktor is szerepet játszott a negatív performanszban.

Első sorban a politikai bizonytalanság amit az amerikai-kínai kereskedelmi háború okoz. A hónap elején az SP 500-as index még új csúcson nyitott abban a reményben, hogy ez a konfliktus hamarosan megoldódik, de az USA elnöke máshogy gondolta, és 25%-os vámot vezetett be Kínából az USA-ba irányuló exportokra. Majd a hónap végén záróakkordként a mexikói importokra is kivetett 5% vámot, annak ellenére, hogy a tinta még alig száradt meg az új NAFTA szerződésen.Vegyes makró gazdasági adatok jötte ki májusban. Egyenlőre úgy tűnik, hogy az USA gazdaságát nem befolyásolja a kereskedelmi konfliktus. A foglalkoztattok száma tovább nőtt, az ország gazdasága a GDP számok alapján tovább fejlődik és az inflációt is sikerül kordában tartani. A Kínai adatok ennek az ellenkezőjét sugallják. Gazdaságuk zsugorodik, az infláció nő, de a legnagyobb problémájuk, hogy az export drasztikusan esett. Most úgy tűnik, hogy az USA áll nyerésre, de mint tudjuk a kínaiak nem 1-2 évre tervezek hanem 50-re.Elővigyázatosan nézünk szembe a következő hónappal /hónapokkal/. Több adat is azt sugallja, hogy a defenzívebb befektetési hozzáállás prudens a közel jövőben. A 30 és 10 éves amerikai kötvény hozamok drasztikus esése azt jelezheti, hogy a gazdaság jelentősen lassulhat, de a 3 hónapos 10 éves spread alapján egy kisebb recessziót sem zárhatunk ki. Európa sem nézz ki fényesen, mivel a német 10 éves hozam új mélypontra /-0,21 bp/ süllyedt és a Brexit is ott lebeg a fejünk felett.Allokációink is ezt mutatják. Pénzpiaci és kötvény befektetéseink meghaladják részvény kitettségünket, és a portfoliónk alternatív része szinte megegyezik a részvényével."