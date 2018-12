Nagy bejelentésekre készül a magyar startupokat felkaroló kockatőke-kezelő

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

150-200 cégben csak ebben a kategóriában valósítottunk meg befektetést az elmúlt két évben.

Küldetésünk egyik egyedisége, hogy az egészen kezdeti fázisban lévő csapatokat is felkaroljuk, akik még akár céget sem alapítottak, ezért valóban jól rálátunk a fiatalok vállalkozási kedvére. A mi tapasztalataink és a számok azt mutatják, hogy igenis van érdeklődés, ha megismerik ezt a lehetőséget. Közös cégalapítás keretében ugyanis 9 millió forintot fektetünk az ilyen induló cégekbe, és ennek köszönhetően azok számára is elérhetővé válik a startupper lét, akinek nincs elég önereje, hogy saját finanszírozásból elkezdjen vállalatot építeni. Az elmúlt másfél évben több mint 3000-en regisztráltak a honlapunkon ebből a célból, és 2000-en be is adták a jelentkezésüket. Azt látjuk, hogy a magyar társadalomban van egy olyan réteg, amelyik igenis gondolkodik startup vállalkozás indításában, és szerencsére ezeknek egy jelentős része meg fog tudni állni a piacon.Igen. Mindent megteszünk, hogy a vállalkozói kedvet tovább emeljük a fiatalok körében. Az eddigi tapasztalatink alapján nem a huszonéves egyetemisták jelentkeznek jellemzően az inkubációs befektetési programunkra, hanem harmincas, negyvenes, nagyvállalatoknál már komoly tapasztalatokkal bíró személyek ezek. De valóban az egyetemistáknál vagy még korábban kell elkezdeni a vállalkozói életre való nevelést.

Kisgergely Kornél előadása a "Regional Startup and Innovation Day" rendezvényen. Fotó: Hiventures

Ez egy nagyon ígéretes új kezdeményezés, és a kezdeti sikerek láttán megpróbáljuk ezt más egyetemeknél is megvalósítani.

Kicsit úgy tűnik számomra, mintha itt jelentős mennyiségű tehetség lenne jelen a térségben, azonban nem igazán tudnak eljutni oda, hogy startuppá fejlődjenek.

A 2017 februári indulásunk óta 219 magyar startupba fektettünk 16 milliárd forintot. Ezek túlnyomó többségében mi voltunk az első befektetők, ennek köszönhetően a magyar startupok darabszámát majdnem 80 százalékkal emeltük meg.

Azoknak a kutatói csapatoknak, akik a műszaki egyetemen különböző mérnöki megoldásokat fejlesztenek ki, tettük ezt a programot lehetővé. A legjobb kiválasztott csapatok egy vállalkozói képzésben vesznek részt. Szerencsére hatalmas volt az érdeklődés, jelenleg is tartanak ezek a kurzusok, melyek legvégén a csapatoknak prezentálniuk kell a terveiket a befektetési bizottságunk előtt és ennek következtében akár már ott helyben eldől, hogy a Hiventures befektet-e abba a csapatba, és elkezdenek-e dolgozni vállalat formájában az innovációjuk kidolgozásában.Valóban van egyfajta verseny, de van együttműködés is, de ez nem hazai jelenség, hogy a befektetők versenyeznek a jó startupokért. Amikor azt mondják, hogy Magyarországon túlkínálat van kockázati tőkéből, azt azért érdemes mellé tenni, hogy az európai kockázatitőke-befektetéseknek mindössze 2 százaléka megy a kelet-közép-európai régióba. Tehát jelentősen el vagyunk maradva akár csak az európai szinttől is. Akkor még nem beszéltem Amerikáról meg Kínáról. Amerikában nagyon nagy hagyományai vannak ennek, Kína pedig iszonyatos sebességgel fejlődik, és bizonyos területeken már az európai kockázatitőke-piacot is utolérte. A tavalyi év végi eseményünkön a Google egyik európai vezetője tartotta az egyik előadást, és azt mondta, hogy a Google összes európai fejlesztője közül 25 százalék a kelet-közép-európai régióban dolgozik.Ennek lehet olyan oka is, hogy kevesebben vállalják ezt a vállalkozói utat, ez esetben fontos lenne ennek a lehetőségét számukra népszerűsíteni, másrészt a finanszírozás bizonyos rétegekben lehet, hogy nagyon magas, az 1-3 millió eurós köröknél azt látjuk, hogy verseny van, azonban a 10 millió és néhány 10 millió eurós befektetésre szoruló régiós startupok esetében már nem látunk annyira erős versenyt a befektetők részéről.Az ún. felhordó szerepet tehát eddig jól teljesítettük. A sikerek, amelyekről be tudunk számolni azok a következő körös befektetések. Ebben jól állunk, számos befektetésünkkel tárgyalunk következő körös befektető bevonásával, egy esetben egy amerikai befektetőnek van nagyon határozott szándéka arra, hogy befektessen az egyik portfóliótársaságunkba. Ez reményeink szerint még ebben az évben le is tud zárulni. Egy nagyon ígéretes portfóliócégünkkel egy nemzetközi tőkekört tervezünk, reményeink szerint az első negyedévben zárul. Illetve magyar kockázatitőke-befektetők jelentős érdeklődést mutatnak a portfóliótársaságaink iránt. Ebben az évben álltak fel az új Jeremie-s alapkezelők, és ők akár következő körös befektetők lehetnek az általunk felkarolt életképes startup számára. Természetesen ezek a belépések magasabb árazáson is történnek, úgyhogy ezeken keresünk is.Feladatunk, hogy ne csak finanszírozást adjunk ezeknek a cégeknek, hanem támogassuk az üzleti kibontakozásukat is, illetve következő körös befektetők keresésében szintén segítsük őket. Ezért Magyarországon a nagyvállalatokkal nagyon gyorsan sikerült szoros együttműködést kialakítani, hiszen ők is intenzíven keresik a startupokat. Akinek egyedül 200 startup-befektetése van, azt megtalálják a nagyvállalatok anélkül, hogy mi nagyon keresnénk őket. Rengeteg befektetésünket vittünk már különböző magyar cégekhez bemutatni, amiből születtek már megrendelések is, felvásárlások még nem.

Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója (bal oldalt) a versenyen.

de tárgyaltunk már befektetőkkel Svájcból és Amerikából is. Nagyon reméljük, hogy ezzel kapcsolatban hamarosan következő körös befektetőkről tudunk beszámolni.

Az elmúlt években azt láttuk, hogy a magyar startupközösség eléggé provinciális, pedig a sikerhez és a nemzetközivé váláshoz az elejétől fogva nemzetközi céget kell építeni.

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az általunk felkarolt vállalkozások további fejlődése érdekében nemzetközi befektetőkkel is felvegyük a kapcsolatot. Az a tapasztalatunk, hogy általában osztrák, német befektetők érdeklődnek,Az aktivitásunk felkelti más országok figyelmét is, ezért több országból is érkeztek megkeresések. De miután mi egy állami kockázatitőke-alap vagyunk, és a célunk kizárólag a agyar startupökoszisztéma fejlesztése, csak olyan startupba tudunk fektetni, amelyiknek legalább részben van magyarországi tevékenysége. Ez jellemzően azt jelenti, hogy van magyar alapító a csapatban. Jelenleg azonban tárgyalásokat folytatunk egy ír csapattal, akik részben Magyarországra költöznének. De eddig minden csapatunkban volt magyar alapító vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár. Mindemellett számunkra nagyon fontos és értékes réteg a külföldön dolgozó, tanuló magyarok, őket is nagyon aktívan keressük.Gyakran megfordulunk Londonban, van egy ingyenes képzésünk is az ott élő magyar diákok számára, és több ügyletet is végrehajtottunk már itt. Így tudjuk az anyaországhoz egy kicsit visszakötni azokat, akik külföldön élnek. De olyanra is van példa, aki a befektetési bizottsági ülésre repült haza Luxemburgból, majd ment is vissza, és amikor megtudta, hogy megkapta a pénzt a vállalkozásához, csomagolt és visszaköltözött Budapestre.Azt az ambiciózus célt tűztük ki, hogy a régió meghatározó központja leszünk, ezért elsősorban régiós startupokat hívtunk ide, illetve ez egy nemzetközi versenynek a régiós középdöntője ez az esemény. Ezzel olyan befektetőket tudunk Budapestre csábítani erre az időszakra, akik kifejezetten a régiós cégek iránt érdeklődnek. A csütörtöki eseményre regisztráltak közül 30% volt a külföldi vállalkozók aránya.Fel kell hogy tudjon készüljön a cég arra, amikor már külföldi munkavállalói is lesznek, éppen ezért nem árt minél hamarabb hozzászokni ehhez a közeghez.Igen, ezúttal négy kategóriában hirdettünk győzteseket. Ezek a nyertesek azonnal visszacsatolást kapnak egy szakmai zsűritől, befektetői közösségtől, de emellett kézzel fogható dolgokat is hazavihetnek. A Google-től kapnak egy mentorációs programban való részvételi lehetőséget, a Vodafone is támogatja őket, és a Coaching Határok Nélkül (CHN) Nemzetközi Vezetőfejlesztő Akadémiáján is ingyenesen részt vehetnek.