A szuperállampapír árnyoldala, amiről csak kevesen beszélnek

Nem csökkent az intézményi szereplők kezében lévő lakossági állampapírok állománya

Annak ellenére, hogy az ÁKK elviekben folyamatosan veszi vissza a bankoktól a hozzájuk visszakerülő lakossági állampapírokat, nem csökkent március végéről június végére a nem a lakosság kezében lévő lakossági állampapírok állománya, inkább csak stagnált.Úgy tudjuk, hogy az ÁKK az utóbbi egy-két hónapban 300 milliárd forint körüli állományt vett vissza a bankoktól, ha ez nem lett volna, valószínűleg jelentősebb ugrást láttunk volna a más piaci szereplők kezében lévő lakossági állampapíroknál, mivel a lakosság a MÁP+-vásárlások mintegy felét meglévő vagy lejáró állampapírjaiból finanszírozta (tehát ezek zömét visszaadták a bankoknak).

A szuperállampapír értékesítése meglehetősen jól halad, hétfővel bezárólag már átlépte az 1500 milliárd forintot a jegyzési állomány. Indulásának hónapjában a papírba 883 milliárd forint áramlott, ezzel június végére a lakossági állampapírok állománya átlépte a 8200 milliárd forintot, ami az első negyedévhez képest több mint 580 milliárdos pluszt jelent.

A MÁP+-nak köszönhetően a háztartásoknál lévő állampapírok havi nettó tranzakciója júniusban megközelítette a 680 milliárdot, ilyen magas havi kereslet még sosem volt a háztartási állampapír-statisztikában. Ezzel együtt a befektetési alapok láthatóan szenvednek, júniusban lakossági oldalról közel 140 milliárd forintot vontak ki belőlük, ennek valószínűleg egy jelentőse része az új állampapír elszívó hatásával magyarázható.

Sokba kerül ez az államnak

A szuperállampapír iránti kiugró kereslethez a konstrukció kedvező kamatozása is nagyban hozzájárul, miután az 5 éves futamidejű papír éves szinten 4,95%-os átlaghozamot kínál a befektetőknek (egyébként sávos kamatozású, minden évben egyre nagyobb kamatot kínál). Ez a másik lábon viszont nagyon drága forrásbevonást jelent az államnak és az adófizetőknek is.A júniusban MÁP+-ból megvett közel 883 milliárd forintra az állam összesen közel 45 milliárd forintnyi kamatot kell kifizessen a következő öt év átlagában, és ebben még nincs benne az a jutalék, amit a bankok és egyéb forgalmazók kapnak az ÁKK-tól az értékesítésért. Barcza György ÁKK-vezér korábban azt mondta , hogy a forgalmazók alap járaton 30 bázispontnyi jutalékot kapnak az értékesített állomány után (ez egy alsó becslés, erre jöhet még plusz jutalék, ha nő az értékesített állomány), ha pedig feltételezzük, hogy a szuperállampapír 80%-át a forgalmazók adják el (a fennmaradó részt pedig a kincstár), akkor az előbbi 45 milliárdra még rájön mintegy 2 milliárdnyi jutalék is.Ezzel szemben jóval olcsóbb államadósság-finanszírozást jelentene az államnak az, ha a szükséges forrást a nagybani piacról szerezné be, a most megvehető 2024/C öt éves államkötvény jelenleg 1,05%-on forog. Ha a MÁP+-ba beáramló 883 milliárd a 2024/C-ben lenne, akkor 45 milliárd helyett már csak alig több mint 9 milliárdot tenne ki a kamatkiadás (az ennél rövidebb futamidejű állampapírok már bőven 1% alatti kamattal vásárolhatók).

Arról nem is beszélve, hogy a példaként említett 5 éves papír referenciahozama folyamatosan csökken, de ugyanez jellemző a hozamgörbe többi részére is. Vagyis a szuperállampíprból történő államadósság-finannszírozás egyre többe kerül az államnak, mint ahogyan a prémium állampapír is azzal, hogy egyre nő az infláció.Erről bővebben itt írtunk: