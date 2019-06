Brutális roham az új szuperállampapírért: megvan, mennyi fogyott el

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2019. június 3. és június 7. között 529 milliárd forintot jegyeztek belőle. Ez minden korábbinál magasabb összeg, ilyen mennyiség egyetlen hét alatt még nem fogyott más lakossági állampapírból.

2023-ra azt a célt tűzte ki a kormány, hogy 11 ezer milliárd forintra növekedjen a lakossági állampapír-állomány - emlékeztetett Varga Mihály. Mint mondta: a most beérkezett adatok alapján ez az összeg elérte a 8060 milliárd forintot, köszönhetően annak, hogy a MÁP+ rendkívül jól teljesített az első héten.Az eddigi csúcsot 2017-ben az 1MÁP tartotta, akkor feleannyiért, 206 milliárd forintért vásároltak az egy éves állampapírból.A legfrissebb, első negyedéves adatok szerint lakossági állampapírokban összesen 7636 milliárd forint volt, ebből közel 3000 milliárdot az egyéves papír tett ki:

Korábban már írtunk arról, hogy bár az ÁKK 100 milliárd forintos kerettel hirdette meg a jegyzést, annak nincs felső korlátja, ez egy elméleti keretösszeg, amit rugalmasan módosíthatnak a kereslet függvényében. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy minden héten új sorozatot bocsátanak ki a papírból, ami mindig új keretösszeggel indul.Azt már múlt hétfőn lehetett tudni, hogy nagy kereslet lesz az új állampapírra, Varga Mihály akkor már elárulta,hogy pár óra alatt elfogyott 20 milliárd forintnyi papír, erről itt írtunk:Az egyelőre kérdés, honnan jött ez az 500 milliárd forint az új állampapírba, részben lehet ez abból a mintegy 6 ezermilliárd forintnyi készpénzből, ami a magyar háztartások kezében van, másrészt az is előfordulhatott, hogy a lakossági állampapírok piacán is történt egy átrendeződés és sokan a meglévő papírjaikat váltották vissza annak érdekében, hogy a pénzt az új MÁP+-ba fektethessék.A MÁP+-szal kapcsolatos gyakorlati információkról legutóbb itt írtunk:Arról pedig, hol érdemes megvenni az új papírt és mire érdemes figyelni a költségeknél, itt írtunk:

Ahogy korábban többször is írtunk róla, a MÁP+ esetében a kamat mértéke az első félévben évi 3,5%, a második félévben évi 4%, ezt követően minden évben 50 bázisponttal emelkedik a kamat, tehát a 2. évben évi 4,5%, a 3. évben évi 5%, a 4. évben évi 5,5%, az 5. évben pedig évi 6% jár a befektetésünk után. Ezzel az 5 éves futamidő alatt a papírral elérhető hozam 4,95%. Kamatfizetés után a kapott kamat automatikusan újrabefektetésre kerül ugyanabba az állampapírsorozatba, tehát nincs vele teendőnk.

A lakossági állampapírokon elérhető kamatok jelenleg az alábbi táblázat szerint alakulnak: