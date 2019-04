Lakossági állampapírok helyett ezt veszik most az önkormányzatok

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

ehhez először a kétéves vagy annál hosszabb futamidejű papírok vásárlói körét korlátozta az ÁKK csak a lakosságra,

ezt később a rövidebb futamidejű papírokra is kiterjesztette, tehát az önkormányzatok ebből a körből is kiestek.

Tavaly augusztusban jelentette be az ÁKK, hogy az önkormányzatok számára új, 3 éves futamidejű állampapírt vezet be a piacra, az Önkormányzati Magyar Államkötvényt. A papír 1,25%-os éves kamatot ad, és nem titkoltan az volt a bevezetés egyik célja, hogy a lakossági állampapírok piacáról fokozatosan kiszorítsák az intézményi befektetőket, köztük az önkormányzatokat is:Az egy évnél nem hosszabb állampapírok piacáról való kiszorulásuk az önkormányzatoknak egyébként eléggé szembetűnő, az MNB friss statisztikái szerint 2018 elején voltak olyan hónapok, amikor az önkormányzatok több rövid futamidejű papírt tartottak, mint hosszút, de tavaly év végére jelentősen leépült a rövid futamidejű papírok állománya az önkormányzatoknál, idén februárra gyakorlatilag nullára apadt. Az ábrából az is kitűnik, hogy

egyéb magyar államkötvényekben, illetve

jobbára hosszabb lejáratú lakossági állampapírokban lehet.

Az MNB statisztikái szerintAz ÁKK adatai szerint február végén a 2021-ben lejáró papírban közel 80 milliárd, a 2022-ben lejáró sorozatban pedig közel 60 milliárd forint volt. A fennmaradó 160 milliárd forint

Hónapról hónapra épül le az intézmények lakossági állampapír állománya

Ha feltételezzük, hogy az a 140 milliárd forint, ami önkormányzati kötvénybe ment, korábban mind lakossági állampapírba volt fektetve, akkor az intézményeknél hat hónap alatt tapasztalt 270 milliárd forint körüli állománycsökkenés felét az önkormányzatok lejáró állománya adta, így viszont már nem lehetett olyan sok az az állomány, amit az elmúlt fél évben az ÁKK visszavásárolt a forgalmazóktól.

Az MNB statisztikáiból kiderül az is, hogy. A lenti ábra kissé csalóka, mert az MNB-nél a legfrissebb adatok februáriak, viszont az ÁKK csak negyedéves adatokat közöl, így az MNB-s adatokat a március végi állományra vetítettük rá. Minden esetre az látszik, hogy míg tavaly március végén 2100 milliárd forint felett volt az az állomány, ami nem a lakosság kezében volt, addig ez egy évvel később 1700 milliárd forint körülire csökkent, tehát egy év alatt 400 milliárddal esett vissza.Ennek egyik oka, hogy az ÁKK elmondása szerint folyamatosan veszi vissza a lakossági papírokat az intézményi befektetőktől, másrészt miután ez a befektetői kör ki van zárva a vásárlók köréből, a lejáró papírokat már nem tudnak megújítani.Ezzel párhuzamosan a lakosságnál lévő állampapírok állománya is nő, február végén ez több mint 5900 milliárd forintot tett ki.

A háztartásoknál lévő lakossági állampapírokon belül egyelőre valamivel több a rövidebb lejáratú konstrukció, de az arányok kezdenek kiegyenlítődni. A Nemzeti Kötvény júniusi megjelenésével várhatóan ez az arány jobban eltolódik majd a hosszabb lejáratú papírok felé, ami összhangban lenne az ÁKK céljaival is.