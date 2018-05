Magyar nyugdíjasok: ha szereted a hazádat, állampapírt veszel

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Sokak szerint az ingatlan biztonságosabb, mint az állampapír

Érdekes kutatási eredményt közölt a Hitelintézeti Szemle márciusi számában, amelyben elsősorban azt vizsgálták, mi motiválja és befolyásolja a magyarokat az állampapír vásárlásban. A kiinduló feltevés ugyanis az, hogy nem feltétlenül a hozamok maximalizálása a cél, így aztán egy reprezentatív kutatást végeztek a magyar lakosság körében.A megkérdezett m. Ez az arány az életkor növekedésével valamelyest javul, 40 felett már 60% van ezzel tisztában. Ha iskolázottság alapján nézzük a válaszokat, akkor a felsőfokú végzettséggel bírók 71%-a tudott a garanciáról. Érdekes, hogy azok, akik egy másik kérdésre válaszolva az állampapírt a legkockázatosabb befektetési eszköznek tartják, többnyire nem is tudnak a garanciáról, míg akik a legkevésbé kockázatosnak ítélték, több mint 90%-ban tisztában vannak az állami garanciával.A kutatás szerint a pénzügyi racionalitást kérdőjelezi meg az is, hogy. Igaz, a magasabb iskolai végzettséggel bírók kétszer akkora arányban (32%) nevezték az állampapírt a legkevésbé kockázatosnak, mint az alapfokú iskolát végzők (14%).. Ennek több mint egyharmada, a válaszadók 13,1%-a azt nyilatkozta, hogy nem foglalkozik a befektetései állásával - derül ki a felmérésből. Azok, akik nem rendelkeznek megtakarítással, indokként az alábbiakat adták:

Na mit csinál a magyar, ha hirtelen az ölébe pottyan egymillió forint? Inkább elkölti

A válaszok alapján a lakosság 47%-a automatikusan bankbetétbe vagy állampapírba helyezné el megtakarításait, és csupán a válaszadók 8,3%-a ugrik "tuti tippre", míg 19% inkább másra bízza a befektetési döntéseket.Megkérdezték azt is, ha most kapnának egymillió forintot, mennyi időtávra tennék félre megtakarítási célból. Érdekes, hogy(utóbbiak egy hajszálnyival többen vannak). A válaszadók 20%-a maximum egy évre fektetné be az összeget, öt éven túli időszakra pedig csak alig több mint 12%.

Birkanyájként fektetünk be?

A felmérés készítői rákérdeztek arra is, hogy ha lenne tízmillió forintja a válaszadóknak, akkor öt éves időtávon mibe fektetnék a pénzt. A legtöbben,, de viszonylag sokan, közel 20% mondta azt, hogy ötéves államkötvénybe fektetné a pénzt biztos 5%-os hozam mellett. Tehát mindkét, nagyobb szavazatot kapó válaszlehetőség a magyarok kockázatkerülőbb magatartását mutatja.Mint kiderült, a lakosság egy része nem feltétlenül a tökéletes informáltságra törekszik, és inkább mások véleményére hagyatkozik, ha arról kell dönteni, mibe érdemes fektetni.- írják. A közeli barátok és ismerősök tanácsa egyébként leginkább a legfiatalabbak körében számít, egynegyedük elsősorban tőlük tájékozódik.

Ha magyar vagy, magyar állampapírt kell venned

Különösen magas az így gondolkodók aránya a 60 év feletti válaszadók körében, akiknek közel 40%-a válaszolta ezt.

Meglehetősen érdekes, és részben bizonyítja, hogy nem csak hozammaximalizálási érdekek miatt vesznek itthon magyar állampapírt, hogy