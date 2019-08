Szuperállampapír: 1586 milliárdnál tart a magyarok kis kedvence

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A múlt héten átlépte az 1500 milliárd forintos jegyzési állományt a MÁP+, a legfrissebb, 87 milliárdos jegyzéssel a papír 1586 milliárdnál tart. Az utóbbi két jegyzési héten a szuperállampapírból 90 milliárd forint alatti mennyiség fogyott, de még így is jelentős a kereslet.

Korábban több cikkünkben is foglalkoztunk azzal, miből lehet pénze a magyaroknak az új állampapírra, ma pedig az MNB jelentetett meg egy szakmai cikket a Portfolio-n a témában:Azt azóta már tudjuk, hogy 235 milliárd forint áramlott ki a bankbetétekből júniusban, vélhetően ennek nagy része a szuperállampapír elindulásával magyarázható. Beszédes adat, hogy ennek a 235 milliárdnak a több mint 80%-a a látra szóló betétekből áramlott ki:Azt is tudjuk, hogy a lakosság kezében lévő állampapír-állomány 6572 milliárd forintra hízott júniusban, ehhez képest továbbra is jelentős, 1650 milliárd forint körüli az az összeg, ami a lakossági állampapírokból intézményi szereplők kezében van:És nagyon úgy tűnik, egyelőre nem tudta jelentősen megmozgatni a készpénzállományt az új lakossági állampapír: