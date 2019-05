Amundi: Ingoványos talajra tévedtek a befektetők

Amundi Alapkezelő:"Donald Trump május eleji tweet üzenetét követően újfent kiújult az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség, amely alacsonyabb kockázatvállalásra sarkallta a befektetőket. Ennek következtében egyrészt megakadt az év elején újabb erőre kapó részvénypiaci bika, másrészt a kockázatkerülésnek köszönhetően csökkenésnek indultak a kötvénypiaci hozamok. A következő hetek-hónapok irányát jelentős mértékben fogja majd meghatározni, hogy sikerül-e tető alá hozni a piacok által régóta remélt megállapodást. Mi alapesetben erre számítunk, de elképzelhető, hogy újabb fordulatok borzolják majd a befektetők idegeit.

Vitathatatlan, hogy a kereskedelmi háború esetleges eszkalálódása komoly nyűg lenne a világgazdaság számára, ezért véleményünk szerint a jelenlegi bizonytalan környezetben két szempontot mindenképp érdemes lenne a szemük előtt tartani a befektetőknek: óvatosság és szelektivitás. Meglátásunk szerint az egyik legproblémásabb terület a technológiai szektor, ezen belül is a hardver-, illetve félvezetőgyártás, melyet egyelőre inkább kerülnénk. Inkább a kereskedelmi feszültségnek kevésbé kitett szektorokat, országokat részesítenénk előnyben, elsősorban az olyan eszközöket, amelyek döntő többségben a belföldi piacon tevékenykednek. Óvatosság javallott például a fejlett részvénypiacok esetében, melyek a májusi korrekció ellenére sem forognak olyan nyomott árazással, mint az év elején. Habár Európa esetében az EP-választásokat követően kijelenthető, hogy kiesett egy kockázati faktor, a két nagyobb jelentőségű bizonytalansági tényező, a Brexit, illetve az EU és USA közötti kereskedelmi ellentét továbbra sem megoldott. Emiatt egyelőre nem is változtatunk a fejlődő piaci allokációnkon, ráadásul - a kockázatokat is figyelembe véve - rövidesen kedvezőbb beszállási pontok is adódhatnak.Még mindig nem dőlt el, hogy a nagy növekedési ciklusnak a végénél járunk, avagy csupán a cikluson belüli újabb átmeneti lassulásról van-e szó. Alapforgatókönyvünk szerint az idei első féléves lassulást az év második felében, illetve jövőre gyorsulás követheti, amit elsősorban a feltörekvő régió jobb teljesítménye támogathat. Kimagasló növekedési kilátásai révén pedig továbbra is szeretjük Kínát, különösen a magas belföldi kitettséggel rendelkező szektorokat, melyek sokat profitálhatnak a legutóbbi stimulusból. Szintén a gazdaság élénkülésének egyik győztese lehet Dél-Korea, amely ráadásul még vonzó értékeltségi szinteken is forog a fejlődő piaci univerzumot figyelembe véve. A kereskedelmi háború miatti aggodalmunk miatt 10%-ra csökkentjük a fejlődő részvénypiaci kitettségünk.Mivel túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, ezért továbbra is kitartunk a hazai és a régiós kitettség mellett. Sőt, a BUX április végén indult korrekcióját követően 10%-ra növeljük a hazai részvények súlyát."