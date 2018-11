Itt a döntés: tőzsdei ingatlansztoriba szállhatnak be magyarok százezrei

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mi változik?

Mi az a SZIT?

Az Észak-Amerikában és Európa több országában REIT-ként ismert vállalkozási forma magyar megfelelője a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy rövidítve SZIT, amelynek olyan tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatokat jelöl, amelyek komoly adóelőnyöket élveznek, cserébe viszont megfelelő mértékű közkézhányaddal kell rendelkezniük, eredményük nagy részét pedig osztalékként kell kifizetniük.



A SZIT-ekkel szemben fontosabb kritériumok a következők:

Nyilvános tőzsdei működés

Legalább 25 százalékos közkézhányad (ezen belül 5 százalékos tulajdoni hányadnál nagyobbal egy tulajdonos sem bírhat)

Legalább 5 milliárd forint induló tőke

Meghatározott tevékenységi kör

Az eredmény legalább 90 százalékának kifizetése osztalékként (hacsak a részvényesek le nem mondanak erről)



És hogy a kritériumok teljesítése után mit kap cserébe egy SZIT?

Komoly adóelőnyt, hiszen a vállalat mentesül a társasági adó és a helyi iparűzési adó fizetése alól,

ráadásul ingatlanszerzéseit kedvezményes, csupán 2 százalékos illeték terheli. Az Észak-Amerikában és Európa több országában REIT-ként ismert vállalkozási forma magyar megfelelője a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy rövidítve SZIT, amelynek olyan tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatokat jelöl, amelyek komoly adóelőnyöket élveznek, cserébe viszont megfelelő mértékű közkézhányaddal kell rendelkezniük, eredményük nagy részét pedig osztalékként kell kifizetniük.A SZIT-ekkel szemben fontosabb kritériumok a következők:És hogy a kritériumok teljesítése után mit kap cserébe egy SZIT?

Milyen előnyökkel járhat a módosítás?

A SZIT-ek oldaláról a módosítás egyértelműen pozitív, mindez elősegítheti több cég SZIT-é alakulását is azzal, hogy az ingatlanalapokkal egy új befektetői kör jelenik meg a piacukon, ami az előírt közkézhányad teljesítéséhez jelentős könnyebbséget jelenthet.

Az ingatlanalapot vásárlók oldaláról azért lehet kedvező a döntés, mivel a portfólióban lévő ingatlanok átértékeléséből származó hozamemelkedés mellett mostantól az ingatlanpiac egy másik szegmenséből, a SZIT-részvények kedvező árfolyammozgásából is profitálhatnak.

Az ingatlanalapoknál töretlen a népszerűség

Törvényi előírás szerint, elsősorban a 20008-as válságnál tapasztalt likviditási gondok miatt, a nyilvános ingatlanalapok számára előírás, hogy eszközeik legalább 15%-át likvid eszközökben tartsák, hogy ne legyenek a korábbiakhoz hasonló visszaváltási problémák.A mostani rendeletmódosítás értelmében likvid eszköz gyanánt az ingatlanalapok SZIT-részvényeket is vásárolhatnak. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy a tervezett módosítás korábban nem korlátozta a megvásárolható részvények körét, a véglegesített módosítás azonban csak a SZIT-részvények portfólióba kerülését engedi, ami egy ingatlanalap esetén érthető korlátozás, és egyébként a BAMOSZ is ezt az álláspontot képviselte a korábbi véleményezéskor.Az utóbbi években többször is enyhített a törvényalkotás a SZIT-té válás feltételein, hogy minél több ingatlantársaság válassza ezt a formát a tőzsdei megjelenéshez. Ehhez számos kedvezmény is társul a társaságoknak, például az, hogy SZIT-té válás esetén mentesülnek a társasági adó és a helyi iparűzési adó alól, ráadásul az ingatlanszerzést is csak 2%-os illeték terheli.A SZIT-törvény kedvező irányú módosítása összhangban van a BÉT és az MNB törekvéseivel , mivel a cél, hogy minél több cég válassza a tőzsdére lépés útját. Az utóbbi időben pozitív példa volt a Graphisoft SZIT-té alakulása, de a BIF is ott van a SZIT-té válás előszobájában, emellett a BILK nem titkolt végső célja is ez.Sok nyilvános ingatlanalapnál a likvid eszközök aránya bőven meghaladja a 15%-ot, ami az alapot vásárlók oldaláról jelentősen csökkenti a hozamszerzési lehetőségeket. A rendeletmódosítással azonban lehetőség nyílik részvényekkel is növelni az ingatlanalapokkal elérhető hozamot.Másik oldalról viszont éppen a részvénytartás jelenthet nagyobb kockázatot is, hiszen a SZIT-ek jellemzően kis kapitalizációjú, alacsony forgalmú cégek a tőzsdén, így a likviditásuk mindenképp kérdéses, főleg egy nagyobb visszaváltási hullám esetén.A BAMOSZ adatai szerint az ingatlanalapok idén októberrel bezárólag eddig több mint 300 milliárd forintnyi nettó tőkét gyűjtöttek, ezzel messze lekörözik a többi alapkategóriát. Ezzel az ingatlanalapokban kezelt vagyon már meghaladta az 1400 milliárd forintot.

Ezzel már az ingatlanalapok kezelik a legtöbb pénzt a befektetési alapok piacán, a teljes szektor kezelt vagyonának több mint 22%-át. Csak jóval lemaradva jönnek mögöttük az abszolút hozamú és vegyes alapok.