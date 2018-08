Két hónap alatt közel 6%-ot is bukhatott, aki a kötvényalapokra fogadott

A befektetési alapok jövőjéről is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A magyar kötvénypiacon lezajló hozamemelkedésről és ennek hatásáról legutóbb itt írtunk:Jelentős hozamemelkedés indult be májusban a magyar kötvénypiacon, a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés, illetve a forint gyengülése a hosszú és rövid oldalon egyaránt megmutatkozott. Az éven belüli és egy éves referenciahozamok esetén egészen májusig nem volt érdemi elmozdulás a nulla százalék körüli szintről, de június végén a 12 hónapos DKJ már 0,6% körüli szintre ugrott, a 3 és 6 hónapos referenciahozamok pedig 20-40 bázispontos emelkedést mutattak.

Hasonló trendet láthattunk a hozamgörbe hosszú oldalán is, ez esetben a hozamemelkedés már korábban, február környékén elkezdődött, a 3 éves referenciapapír hozama például a február eleji 0,6% körüli szintről június végére 1,9% közelébe emelkedett, a 10 éves papíré pedig 2,4%-ről 3,6%-ra. Az igazi felpattanást a hosszabb papírok esetében azonban a június hozta el.

Mi a kötvényhozam és a befektetési jegy hozama közötti különbség oka?

A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:

Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).

A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező.

Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. Ilyenek például a rövid kötvényalapok.

A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt még fontosabb a hozamok változása. Ez igaz például a hosszú kötvényalapokra.

Közel 6%-os bukók két hónap alatt

Az Amundi Magyar Kötvény A sorozata például eddig több mint 7%-os mínuszban van, csak május-júniusban 5,5%-ot esett az alap árfolyama.

Nincs szerencsés helyzetben az Erste XL Kötvény sem, amely idén eddig 5,7%-os mínusznál jár, aminek nagy részét a számok alapján az ominózus két hónapban szedte össze az alap.

A harmadik legrosszabb teljesítmény az Allianz Kötvényhez köthető 4,54%-os negatív teljesítménnyel, de nem sokkal marad le mögötte az MKB Állampapír sem.

A kötvényalapokba fektetők viszont nem örülhetnek ennek: a hozamemelkedést ugyanis a a kötvényalapok árfolyama ezt megsínyli, legalábbis rövid távon - különösen a hosszú kötvényalapoké -, ez pedig alacsonyabb hozamot jelent a befektetéseken.Miután a hosszú kötvényalapok hosszabb időtávra fektetnek be, és ezáltal a kamatlábmozgásnak való kitettségük is nagyobb, nem csoda,, azon belül is a magyar piaci kitettségű portfóliókat.A nagyobb, belföldi hosszú kötvényalapok, ennek egy jelentős, vagy teljes részét a már említett két hónap során szenvedték el.Vannak azért pozitív hozamok is a vizsgált hosszú kötvényalapok között, ilyen az Aegon Lengyel A sorozata és a Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja 2,84 és 2,41%-os YTD hozammal. Utóbbi alapok alapja konstrukció például a májusi-júniusi időszakban több mint 7%-ot hozott befektetőinek, de ahogyan az a nevükből is kiderül, egyik alapnak sem a magyar piac adja a fő befektetési területet.

A legnagyobb mínusz több mint 4%-kal az Amundi Rövid Kötvény A sorozatához köthető, az alap hozama a külön is vizsgált két hónapban 2,7%-ot esett.

Ezt a Magyar Posta Rövid Kötvényalap követi 1,9%-os mínusszal, majd

a harmadik helyen a Budapest Állampapír A sorozata zárt 1,7%-os negatív hozammal.

A hosszú kötvényalapoknál látott nagyobb árfolyamesések a rövid kötvényalapokat kevésbé jellemezték, de azért ez esetben is javarészt mínuszban jár a kategória az eddigi teljesítményt nézve.

A szabad futamidejű kötvényalapoknál a teljesítmény már nagyobb szórást mutat, az OTP EMEA alap 4,7%-os negatív teljesítményétől egészen az Aegon Nemzetközi Kötvény 2,1%-os hozamáig. Az alapok többségére itt is igaz, hogy a májusi-júniusi időszakban jelentősebb, 2% körüli mínuszokat szenvedtek el, kiemelkedik a mezőnyből a Budapest Abszolút Kötvény alapok alapja, amelynek hozama a vizsgált két hónapban több mint 5%-ot esett.