Menekülnek a magyarok régi kedvencükből: csúnyán leszerepeltek a kötvénybefektetések

Rég volt ilyen viharos év

Nem váltották meg 2018-at a kötvényalapok

A befektetési alapok éves teljesítményéről alapkategóriák szerint megjelent éves összefoglalóink:Tavaly év közben többször is írtunk arról (például itt és itt ), hogy a globális és magyar kötvénypiacon látott hozamemelkedés nagy vesztesei között voltak a kötvényalapok, miután a hozamok csökkenésének lassulása, illetve tavaly látott emelkedése leértékelte a portfólióban lévő eszközöket:A nyári felpattanás után a nemzetközi trendhez hasonlóan azonban a magyar hosszú kötvényhozamok is lejjebb kerültek tavaly év végén. Globális szinten a hozamok csökkenésében szerepet játszanak a globális gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak, az olajár összeomlása, illetve az is, hogy a korábban várthoz képest kevesebbszer emelhet kamatot a Fed. A nemzetközi környezet lehetővé tette, hogy az MNB is kitolhassa a kamatemelést, annak ellenére, hogy egyébként az infláció magas volta és a gazdaság túlhevültsége mielőbbi kamatemelést indukálna. A hozamcsökkenés valamelyest levegőhöz juttathatta év végén a kötvényalapokat, de mindez a hozamoknál lejjebb látható negatív túlsúlyon nem sokat segített.

A magyar rövid hozamokat az év második felében inkább az emelkedés jellemezte, aminek oka lehet, hogy az EU-s pénzek késői beérkezése miatt a költségvetési pénzforgalmi hiánya sokáig magas volt, az EU-s pénzek előfinanszírozási igénye pedig meglátszódott a DKJ-hozamokban is.

Oda az ezermilliárd

Sokáig az volt a baj, hogy a jó ideje globálisan is alacsony hozamkörnyezetben a kötvényalapok nem tudtak már felmutatni érdemi hozamokat, tavaly pedig a hozamemelkedés volt az, amit a kötvényalapok árfolyama megsínylett. Mindez a kezelt vagyonra is kihatással volt, az alapokban kezelt vagyon hónapról hónapra csökkent, augusztusban pedig bement ezermilliárd alá. A BAMOSZ-on elérhető adatok szerint

Tavaly január volt az egyetlen hónap, amikor a befektetők pénzt raktak a kötvényalapokba, minden más hónapot a tőkekiáramlás jellemzett. Mindez pedig oda vezetett, hogy

A legtöbb pénzt a hosszú kötvényalapok közül továbbra is a K&H Kötvény alap kezeli több mint 77 milliárddal, ezt a Raiffeisen Kötvény alap követi 26,4 milliárddal, majd az Aegon Belföldi Kötvény alap 22,8 milliárddal.

A 15 legnagyobb hosszú kötvényalap között öt volt olyan, amely növelni tudta kezelt vagyonát egy év alatt, ezek a K&H Kötvény, a Generali Hazai Kötvény, a Concorde Kötvény (a Hold Alapkezelő alapja), az MKB Állampapír és az Aegon Lengyel Kötvényalap. Jó hír viszont, hogy a vagyoncsökkenés mértékét a hosszú kötvényalapok tartani tudták 4% körüli szinten, hasonló szinten volt a legnagyobb alapok vagyoncsökkenése tavaly félévkor is.

A legnagyobb rövid kötvényalap az OTP Optima, amely több mint 160 milliárd forintot kezel, a második helyen a K&H állampapír alap áll 76,7 milliárddal, a harmadikon pedig a Budapest Állampapír közel 70 milliárddal.

A legnagyobb összegű vagyonkiáramlás egyértelműen a rövid kötvényalapokat sújtotta, itt a 15 legnagyobb alap összesen közel 33%-os vagyonvesztést könyvelt el tavaly, több mint 23-szor akkora összeget, mint a hosszú kötvényalapok (232 milliárd vs. 10 milliárd). Különösen nagy arányú vagyonvesztés volt az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Alapnál, amelynek kezelt vagyona csaknem harmadára csökkent egy év alatt, de az Erste Rövid Kötvény is közel 60%-ot vesztett, az Amundi Rövid Kötvény kezelt vagyona pedig felére csökkent (igaz, nem egy magas bázisról).A három legnagyobb rövid kötvényalap közül a Budapest Alapkezelő alapja könyvelte el a legnagyobb mértékű vagyonvesztést közel 40%-kal, ezt követi az első helyen lévő Optima közel 30%-kal. A Budapest Állampapír nagyobb mértékű vagyoncsökkenésének köszönhető, hogy fel tudott jönni a második helyre a K&H állampapír alapja, amelynek vagyona "csak 4%-kal csökkent.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap a legnagyobb közel 35 milliárd forintos kezelt vagyonával, ezt az Erste Abszolút hozamú kötvény, majd a CIB Dollár Megtakarítási Alap követi a dobogón.

A szabad futamidejű alapok esetében is csökkent a kezelt vagyon tavaly, nem is keveset. A legtöbbet az olyan kisebb vagyont kezelő alapok vesztettek, mint az Equilor Fregatt Kötvény Alap vagy a Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja, de a nagyok között a második helyen álló Erste alapja is kevesebb, mint felére csökkent.

4,2%-os volt a legjobb hozam

A legmagasabb hozamot az Aegon Lengyel Kötvény A sorozata érte el 4,2%-kal, ezt a Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapjának A sorozata követi 3,8%-kal, a harmadik helyre pedig az Aegon Lengyel Kötvény alap zlotys sorozata fért fel 3,5%-kal.

A tavalyi év nagyobbik részét érintő hozamemelkedés a kötvényalapok teljesítményére is kihatott, olyannyira, hogy. A hosszú kötvényalapok között öt olyan sorozat volt, amely pluszban zárt tavaly.A hosszú kötvényalapok között voltak nagyobb bukót elszenvedő sorozatok is, az Amundi, az Erste és az MKB egy-egy alapja 4-5%-os mínuszban zárt, ezeknek többsége a magyar piacra fókuszál befektetéseivel.

A rövid kötvényalapok esetében is nyomott hagyott a teljesítményben a globálisan még mindig alacsonynak mondható hozamkörnyezet. Bár már látni érdemi hozamemelkedést a magyar rövid hozamokban is, ettől az általános hozamszint alacsony, ami bekorlátozza a rövid alapok hozamszerzési lehetőségeit.Mindez megmagyarázza, hogy bár négy alap végzett nulla feletti hozammal, a legjobban teljesítő alap is csak fél százalékot tudott hozni befektetőinek. Igaz, itt a rövidebb átlagidejű befektetések miatt a mínuszok sem voltak akkorák, mint a hosszú kötvénysorozatok esetében. A listán a Budapest Euró Rövid Kötvény Alap tudta tehát a legjobb, 0,5%-os hozamot felmutatni, ezt követi az Erste Hazai Dollár Kötvény Alap dolláros sorozata, majd az Allianz Rövid Kötvény Alap.

A szabad futamidejű kötvényalapok estében is inkább mínuszos az összkép, de voltak olyan alapok is, amelyek keresni tudtak valamennyit. Ilyen volt az Aegon Nemzetközi Kötvény 3,2%-os éves hozamával, majd a CIB Dollár Megtakarítási Alapja 1,3%-kal.

A rövid kötvényalapok tudták verni a benchmarkot

A 3 éves hozamok többnyire még pozitívak, ennek is köszönhető, hogy voltak olyan alapok, amelyek ezen az időtávon már verni tudták a benchmarkot. Ez mondjuk a hosszú kötvényalapokra nem igaz, hozam oldalról egyik alap sem tudta hozni a MAX-index 4%-os hozamát, viszont jó pár alap tudott az indexénél alacsonyabb szórással dolgozni az elmúlt 3 évben.

A rövid kötvényalapok esetében az alapok többsége verni tudta az RMAX referenciaindex hozam-szórás mutatóját, de ott van példaként a Budapest Euró Rövid Kötvény Alap, amelynek szórásmutatója jóval meghaladja a referenciaindexét hároméves időtávon.

A szabad futamidejű kötvényalapoknál már szórtabb a kép, az RMAX és a MAX index hozam-szórás értékei körül sem beszélhetünk látható csoportosulásról, ez esetben az alapok többsége jóval nagyobb kockázattal dolgozik, a MAX index hozamát mégsem tudta egyik alap sem hozni.

A kötvényalapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon. A hosszú kötvényalapok közül a legjobb értékekkel hároméves időtávon az MPT Hosszú Kötvény Alap, a Generali Hazai Kötvény B sorozata, majd az OTP Maxima A sorozata rendelkezett.A vizsgált 26 hosszú alap közül 19-nek volt 3 éves időtávon értelmezhető adata, ezek közül csak egy, a Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapjának E sorozata esetében volt negatív a mutató értéke.

A rövid kötvényalapok közül a Budapest Dollár rövid kötvényalapja haladta meg egyedül az 1,5-ös mutatószintet, de egy feletti Sharpe-pal végzett a Takarék Rövid Kötvény Alap is.

Messze veri a mezőnyt a szabad futamidejű kötvényalapok között az Aegon BondMaxx P sorozata 1,5-öt meghaladó Sharpe-mutatójával, ezen kívül 1 felett végzett még az Erste Abszolút Hozamú Kötvény alapja.