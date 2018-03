Vigyázz! Rejtélyes ingatlanosok vadásznak a pénzedre

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Garantált 9,5%

a hozamot állítólag úgy érik el, hogy ingatlanokat vásárolnak az EU bármely tagállamában, majd "garantáltan kiemelkedő értéknövekedés mellett" továbbadják őket,

minimum 20 millió forint értékű lakóingatlanokkal foglalkoznak,

a pénzt állítólag 4 évre kell lekötni, viszont van olyan aloldal, ahol azt írják, hogy nem kell lekötni a teljes befektetett összeget,

10 millió forintot / 35 000 eurót kell minimum befektetni a társasághoz.

A Global Property Capital SE (GP Capital vagy Investment GP, ahogy magukra hivatkoznak) egy állítólagos nemzetközi részvénytársaság, amely elmondásuk szerint több szerzői jogi oltalom alatt álló, sajátos ingatlanbefektetési tevékenységet is végez, ehhez pedig az interneten toboroznak befektetőket. Weboldalukon sem a cégről, sem a befektetés egzakt formájáról nem derül ki szinte semmi azon kívül, hogy cseh-magyar vállalatról van szó és 9,5%-os éves hozamot garantálnak A sallangokkal és általánosságokkal megtöltött weboldaluk alapján mindössze annyit lehet összerakni, hogyA 9,5%-os hozam egyébként sokkal magasabb, mint bármi, amit magyar, lakossági ingatlanalapokkal el lehet érni; ezek az alapok konzisztensen 2,5-9% körüli hozamot produkáltak az elmúlt 3-5 évben, tőkegarancia nélkül. Ezek közül az egyetlen lakóingatlan alap 1 éves track recordja 5,78%-os hozamot mutat.

A GP Capital értékesítője azt állítja, hogy a befektetett tőkére annak háromszorosát (!) meghaladó forgalmi értékű ingatlanfedezet a garancia - vagyis leegyszerűsítve a számítást, háromszor annyi ingatlanjuk van, mint amennyi a befektetett tőke.

Mindenesetre, ha valóban létezik is a semmiből előhúzott, a befektetők tőkéjének háromszorosával egyenértékű, masszív ingatlanállomány, egy komolyabb ingatlanpiaci összeomlás esetén ezeket a lakásokat ugyanúgy lehetetlen lesz értékesíteni értelmes áron, ahogy egy alapkezelő esetében, a 9,5%-os értéknövekedést piaci változásoktól függetlenül pedig lehetetlen garantálni, hiszen akár a részvények, kötvények árai, az ingatlanárak, bérleti díjak is volatilisek. A cégnek ráadásul likviditási tartaléka sincs, hiszen elmondásuk szerint 100%-ban lakóingatlanokba fektetnek.

200 ezer forintból kijön minden

az alkalmazottaik fizetését, értékesítők jutalékát,

az irodájuk bérletét, weboldalát, infrastruktúrát,

az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézési-, fenntartási-, rezsiköltségeket,

a befektető tőkéje háromszorosának megfelelő ingatlanfedezet üzemeltetését.

Van mit rejtegetni

Ezek az ingatlanalapok (a Duna House alapjának kivételével) ipari ingatlanok vásárlásán, bérbeadásán szereznek hozamot. Emellett, hogy nagyobb tőkekivonásokat tudjanak teljesíteni, nagyobb likvid eszközállományt is tartanak. Ha egy vagy több nagyobb tőkekivonást fedezni akar az alapkezelő, elsősorban ehhez nyúl, ha ez elfogy a pénz, az alapkezelő értékesíti az ingatlanokat - egy válság esetén akár jelentősen csökkenhet ezeknek az értéke, éppen ezért aÁlnéven írtunk egy levelet a cégnek, melyben kértük, hogy részletezzék egy kicsit, hogy pontosan hogy érik el ezt a hozamot és milyen biztonsági tényezők vigyáznak a pénzükre, valamint érdeklődtünk, hogy ők mit tesznek, ha egy komolyabb válság beüt.Elárulták: főként életjáradékkal kapcsolatos tevékenységből szerzik az indokolatlanul magas hozamot, vagyis idős emberekkel szerződést kötnek, hogy életükben egy havi fix összeget kifizetnek nekik, majd haláluk után átszáll a cégre az ingatlan, amit értékesítenek. Ennek pontos mechanikájáról sem a weboldalon, sem a levélben nem tudtunk felvilágosítást szerezni, ígySzintén érdekes kérdés, hogy mi történik a pénzünkkel, ha netán összeomlik a piac:A cég a konkrét ingatlanokról szóló listát csak "komoly érdeklődés esetén" teszi nyilvánossá. Hogy egyébként mit csinálnak az ingatlanokkal és honnan szerezték be a befektetői tőke háromszorosát, mely a fedezet kialakításához szükséges, nem árulták el.Megnyugtattak viszont: bár semmilyen államilag szavatolt garanciarendszerük nincs, a "konstrukciót működtető gazdasági üzleti modell szabadalmilag védett, törvényi védelem, illetve garancia van rajta."A cég hozzáteszi: saját, belső ügyfélkörrel rendelkeznek, akiknek köszönhetően függetlenek lesznek a piaci változásoktól. Azt nem árulják el, hogy miért érné meg ennek a belső ügyfélkörnek egy hipotetikus 50%-os ingatlanárfolyam-esés esetén 9,5%-os pluszban megvenni tőlük az ingatlanokat.Az ilyen cégek esetén mindig felmerül a kérdés, hogy miért éri meg a piaci feltételeknél látszólag sokkal jobb kondíciókat nyújtani, hiszen ezek a fent említett garanciák mind plusz kiadásokat, szervezést jelentenek a vállalatnak.A GP Capital weboldalán kiderül, hogy a befektetőknek csupán egy egyszeri, 1%-os, maximum 200 ezer forintos költsége merül fel szerződéskötéskor, melynek felét ajánlás esetén elengedik.Vagyistöbbek köztElképzelhető, hogy a cégnek származik még bevétele az ingatlanok bérbeadásából (erről sehol nem tesznek említést, csak a felértékelődésen elért hozamokról beszélnek), illetve lehet, hogy a 9,5%-nál magasabb hozam fölötti eredményt lefölözik, de erről sincs egy szó sem dokumentumaikban, tájékoztatóikban.Érdemes megjegyezni, hogy az ingatlanalapok egyébként jellemzően éves, tőkearányos 2-3%-os költséget vonnak le ügyfeleiktől, hogy az értékpapíroknál jóval magasabb költséggel járó ingatlanügyleteiket fedezni tudják.A Global Property Capital központja egy prágai panelrengetegben található (miközben a weboldalukon valamiért teljesen indokolatlanul az Enterprise Office Centerről szerepel egy kép), Magyarországon pedig állítólag a Deák Ferenc téren, a DF 23 irodaházban van a központjuk. A hasonló cégekre egyébként jellemző, hogy híres ingatlanok képeivel igyekeznek a megbízhatóság látszatát kelteni.

Komoly a kontraszt. Fotó: investmentgp.com/Google Maps

a Global Property Capital a napokban felkerült az MNB figyelmeztetések listájára, ahol többnyire gyanú szerint pénzügyi szolgáltatást engedély nélkül végző cégeket találhatunk meg (a cégre egyébként még ezelőtt felfigyeltünk),

ugyanitt kiderül, hogy gyakorlatilag egy és ugyanaz (székhely és webes jelenlét alapján) a szintén cseh székhelyű, magyar tulajdonú Perfectum Consulting CZ SE-vel,

ennek a cégnek vezetője Hliniczky Krisztián, magyar ingatlanpiaci guru, aki korábban a Perfectum Consulting vezérigazgatója volt, az RTL Klub műsorán és az Echo TV-n is szerepelt,

ugyanennek a cégnek a vezető tisztségviselőjét 2012-ben (vélhetően magát Hliniczkyt), korábban előzetes letartóztatásba helyezték , cégét a PSZÁF 50 millió forintos bírsággal sújtotta ,

, , úgy tudjuk, egyébként Hlinczky szabadlábon van jelenleg, miután éveken át sporttevékenységekkel foglalkozott, a Smart Ingatlan nevű (teljesen legálisan működő) ingatlancéghez csapott fel értékesítőként, melynek irodájában úgy tudjuk, a GP Capitallal kapcsolatos tárgyalópartnereit is fogadja.

jelenleg helyszíni próbavásárlással egybekötött piacfelügyeleti vizsgálatot folytatnak a Global Property Capital SE-nél és a hozzá köthető Perfectum Consulting CZ SE-nél, valamint várják azoknak a befektetőknek jelentkezését, akik a társaságokkal kapcsolatba kerültek.

Zárszó

irreálisan magas hozamot garantálnak , melyet normál piaci körülmények között gyakorlatilag lehetetlen konzisztensen teljesíteni (ha csak nem az új belépők pénzéből fizetik ki a régiek hozamait, vagyis piramisjátékot üzemeltetnek),

, melyet normál piaci körülmények között gyakorlatilag lehetetlen konzisztensen teljesíteni (ha csak nem az új belépők pénzéből fizetik ki a régiek hozamait, vagyis piramisjátékot üzemeltetnek), semmilyen érdemi információt nem tesznek közzé sem a konkrét befektetési eszközeikről, sem a cég hátteréről, sem az állítólagos garanciarendszer konkrét működéséről,

sem a konkrét befektetési eszközeikről, sem a cég hátteréről, sem az állítólagos garanciarendszer konkrét működéséről, nincs felügyeleti engedélyük, az MNB pedig vizsgálatot folytat a társaság körül, mely összeköthető bírsággal sújtott vállalatokkal és előzetes letartóztatás alá vont vezetőikkel is.

Megkérdeztük a céget, hogy pontosan kik a vállalat tulajdonosai. Egyrészt azt válaszolták, hogy a cég egy európai Nyílt Részvénytársaság és hogy- döntötték el az érdeklődő ügyfél helyett.Hozzátették, "nem igazán releváns kérdés," hogy ki a tulajdonos, hiszen "a hírhedt Orosz (sic!) oligarcha (sic!) Megdet Rahimkulov jelentős részvénycsomaggal bír az OTP-ben és a MOL-ban (sic!) mégsem látjuk (sic!) hogy ez bármilyen negatív (vagy épp' [sic!] pozitív) hatással lenne az említett cégek működésére, árfolyamára vagy jövőbeni kilátásaikra."A válasz e részét akár freudi elszólásként is értelmezhetjük, hiszen egy kis kutatás után gyorsan rálelhetünk, hogy van mit rejtegetni a cég tulajdonosi hátterét illetően:Megkérdeztük az MNB-t is a céggel kapcsolatosan, ahol közölték:A Global Property Capital egy átláthatatlan, szándékosan titkolózó vállalat, melynek ténykedése körül számos anomália felmerül, ezért befektetői szempontból extrém veszélyes:Ha valaki ingatlanbefektetést keres, érdemes lehet inkább valamelyik legálisan és transzparensen működő ingatlanbefektetési alapba tenni a pénzt, melyeket akár egy öt év után adómentességet kínáló TBSZ-számlán is meg lehet venni. A BAMOSZ oldalán a hazai ingatlanalapok jelentős részét megtaláljuk, hozam- és vagyonadatokkal együtt.