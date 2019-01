Vihar a tőzsdéken: elvéreztek a magyar sztárbefektetők is

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Vegyesen teljesített az abszolút hozam

Újra ezermilliárd alatt

A befektetési alapok féléves teljesítményéről alapkategóriák szerint számolunk be, eddig az alábbi összefoglalóink jelentek meg:Nem volt könnyű éve tavaly az abszolút hozamú alapoknak, melyeknek többnyire célja, hogy egy portfóliómenedzser aktív vagyonkezelés segítségével túlteljesítse a piacokat. Az ilyen alapok jellemzően akkor teljesítenek jól, ha a piac gyengélkedik, hiszen a vagyonkezelő akár a piac ellen is tud fogadni vagy éppen menekülőeszközökbe is befektethet ahelyett, hogy együtt mozog az indexekkel. Külön kihívás volt most, hogy az ilyen eszközök az alacsony hozamkörnyezet miatt szintén nem hoznak túl sokat.A tavalyi volatilitásban bőven volt alkalma a portfóliómenedzsereknek megcsillogtatni tudásukat, ennek ellenére nem mindenkinek sikerült pluszban vagy akár a tőkepiacoknál jobb teljesítménnyel zárnia az évet, sőt, egyes abszolút hozamú alapok még kétszámjegyű mínuszokat is hoztak.Közben már az év elején megindult a pénzkiáramlás az abszolút hozamú alapokból, nettó 93,9 milliárd forintnyi befektetői jegyet váltottak vissza 2018-ban az ügyfelek. Az egyetlen olyan hónap, amikor pozitív nettó értékesítést könyveltek el az abszolút hozamú alapok, a május volt. Vélhetően ennek oka az elmúlt években tapasztalható, részvényindexekhez képest jellemzően alacsony teljesítmény, nem pedig a idei mínuszos hozamok.

Az abszolút hozamú alapok teljes eszközállományán is meglátszik a befektetői pénzkivonás: mintegy 90,2 milliárd forinttal, 990 milliárd forintra csökkent tavaly az eszközkategória teljes kezelt vagyona. Mindez azt jelenti, hogy a cudar tőkepiaci hangulat és a pénzkivonások ellenére közel 4 milliárd forintnyi hozammal gazdagították befektetőiket az abszolút hozamú alapok.

Öntik a pénzt az OTP-s alapokba

A legnagyobb abszolút hozamú alapok vegyesen teljesítettek vagyonváltozás szempontjából, az OTP alapjai robusztus növekedést mutattak, de rajtuk kívül a toplistában csak az MKB és a Budapest alapkezelők alapjai növekedtek, az összes többi toplistás alap vesztett a vagyonából.A legnagyobb nominális vagyonnövekményt a legnagyobb alap, az OTP Supra könyvelhette el; kezelt portfóliója közel 50 milliárd forinttal növekedett tavaly. Arányaiban a Supra eurós változata növekedett a legjobban, amely közel 125%-os növekedést teljesített. A legnagyobb vagyonveszteséget nominálisan a Concorde Columbus szenvedte el tavaly, míg arányaiban a Concorde VM.Érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb alapok közül csak a Hold Alapkezelő által kezelt Concorde, Platina és Citadella alapok zárták plusz hozammal az évet, valamint az OTP legkockázatosabb abszolút hozamú alapja, az EMDA.

Kevés alap tudott nagyot villantani

Az abszolút hozamú alapok ígérete, hogy ha a piac rosszul teljesít, általában képesek megóvni az ügyfeleket a jelentősebb veszteségtől, sőt, bizonyos esetben aktív eszközallokációnak köszönhetően még előnyükre is tudják fordítani az ingadozásokat. Több olyan alap is akadt tavaly, amely eleget tudott tenni ennek az ígéretnek, sőt, szép hozammal tudta javadalmazni befektetőit, de nem mindenkinek sikerült. A 141 Magyarországon kezelt abszolút hozamú alapból, melynek van legalább egy éves track recordja, csak 35 zárta legalább 0%-os hozammal 2018-at, ami alig 26%-os értéket jelent.Akadtak persze olyan alapok, amelyek brillírozni tudtak a volatilitás közepette. Bár 2018 második félévében egy kicsit megingott a teljesítménye, az OTP EMDA rendkívül jó, 8,4%-os hozammal zárta az évet. Szorosan hozzátapadt 8,1%-os hozamával az OTP G10 Euró alapja, amely viszont a második félévet is pozitív hozammal zárta. A Hold Alapkezelő Platina Pí és Delta sorozatai a második félévet viszont arra használták, hogy első féléves teljesítményüket javítsák és 4-5%-os hozammal tudták jutalmazni befektetőiket az év egészére vonatkozóan.

Nem minden abszolút hozamú alapnak sikerült jól az év, egy-két olyan alap is akadt, amely több mint 10%-ot vesztett tavaly.

Egyéves időtávon az abszolút hozamú alapok szórása többnyire 0 és 5% körül alakult, míg hozam szempontjából a -5 és az 5% közé esett a portfóliók többsége. Akadtak persze volatilisebb, 10-15% körüli szórással működő alapok is, ezek viszont egy kivétellel mind pozitív hozammal jutalmazta tavaly befektetőit. A legnagyobb szórást az OTP G10 produkálta, majd az EMDA, a legkisebb szórása az Allianz Abszolút hozamú alapnak volt.

Hasonló a helyzet hároméves időtávon is szórás tekintetében, bár lényegesen több pozitív hozamú alap akad, mint az előbbi esetben.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján a Marketprog kötvényalapjai szerepeltek az élen, ezt követte a Diófa WM-1 részalapja, majd a Hold alapkezelő Platina Delta A sorozata.

Íme az összes abszolút hozamú alap hozam és szórás adatai: