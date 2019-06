CIB: minden szem a jegybankokra figyel

CIB Alapkezelő:"Minden szem újra a Fed-re és az EKB-ra figyel, mivel a globális központi bankok ismét irányváltásban vannak. A Fed részéről az indokok: nincs inflációs veszély, a középtávú inflációs várakozás (5*5 éves inflációs swap ráta) 2 százalékra horgonyozódott, ami ideálisnak tekinthető, ugyanakkor a Fed másik fontos mandátumára, a növekedésre egyre több árnyék vetül. A legfontosabb a kínai kereskedelmi konfliktus eszkalálódása, ami totális kereskedelmi háború esetén 1 százalékkal is csökkentheti az USA növekedési ütemét, akár 1,5 százalékkal Kínáét, és 0,8 százalékkal az amúgy is nyomott euróövezeti bővülést. A Fed ilyen helyzetben előremenekülhet, és kockázatkezelő üzemmódban ún. insurance cut-okat hajthat végre. A július végi vágás (25 bázispont) kamatderivatívákba árazott valószínűsége 100 százalékra biztos, és ezt követheti egy szeptemberi, további 25 bázispontos csökkentés. Amennyiben a totális kereskedelmi háború forgatókönyve bontakozik ki, ezeket a vágásokat még további 50 bázisponttal fejelheti meg a Fed, van tere a csökkentésnek. Ha a dollár carry (rövid kamat) jelentősen csökken az önmagában dollár gyengülést hozhat a fő devizapárokban, de ahhoz, hogy ez bekövetkezzen először meg kell várni, hogy a Fed milyen mélységbe hajlandó lemenni alapkamatban. A tiszta gondolkodást nem segíti, hogy Trump elnök tweet üzeneteiben különböző minősítésekkel folyamatosan hergeli a döntéshozókat, gyorsabb és nagyobb lépésekre próbálja sarkallni őket.

Az EKB részéről még egyértelműbb a helyzet. A hosszútávú inflációs várakozások 1,3 (!) százalék környékén stabilizálódtak, az európai monetáris hatóságnak - hasonlóan a japán jegybankhoz - szinte semmi esélye az inflációs cél elérésére. A növekedési kilátások aggasztók, a magas frekvenciájú előrejelző indikátorok továbbra is kontrakciót vetítenek előre, elsősorban a német autóiparban, de az olasz feldolgozóipar is szenved. A legtöbb elemző a betéti ráta 10 bázispontos csökkentését várja szeptemberben, de vannak, akik a 20 bázispontot sem tartják kizártnak. Ezzel -60 bázispontra csökkenne a betéti ráta, ami már közel lenne a csúcstartó svájci jegybank -75 bázispont rátájához. Draghi elnök minden további opciót bevethetőnek lát: TLTRO kiszélesítést, akár további kvantitatív lazítást, eszközvásárlást. Abban a döntéshozók egyetértenek, hogy újabb eszközvásárlásba csak a betéti kamat rendezése után kezdenek bele, ezért valószínű, hogy az új programokat már a következő EKB elnök fogja levezényelni.A részvénypiacokon kettős a kép. Az újra lazító módban lévő globális jegybankok és a 2 százalékra csökkenő amerikai 10 éves hozamszint (minden DCF modell alapja) vételre ösztönöznek, a háttérben húzódó rengeteg kereskedelmi konfliktus (USA-Kína, USA-Mexikó, USA-EU), és ebből fakadóan a növekedési kilátások visszaesése viszont eladásra sarkall. Összességében azt gondoljuk, hogy egyelőre érdemes részvényekben maradni, a feltörekvő piacok közül azokat az országokat preferáljuk, akik a gyenge dollárból és a dollár hozamgörbe csökkenéséből leginkább profitálnak, és kimaradtak az eddigi raliból (ilyen pl. Törökország vagy Indonézia).Részvénysúlyt összességében nem változtattunk, de az összetételben növeltük a feltörekvő piac arányát. A hazai és nemzetközi kötvénysúlyt korábban növeltük, ezt kedvező pozíciónak ítéljük meg. A hazai kötvények - egy kiváró állásponton lévő MNB mellett - az euróövezeti kötvényhozamok további csökkenéséből és/vagy a középkelet-európai régió spread szűküléséből profitálhatnak. A nyersanyagsúlyt is tartjuk, az USA-Irán geopolitikai feszültség lassan felfelé kúszó olajárat eredményez."