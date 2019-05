Diófa: Újra patthelyzet az amerikai-kínai vitában, romlik a befektetői hangulat

Diófa Alapkezelő:"Esős májusi hónapot tudhatnak maguk mögött a befektetők. Az eddig optimista globális hangulatot ezúttal is Donald Trump, valamint a növekedési félelmek rontották el.

A hónapokon át lebegtetett és várva-várt amerikai-kínai megállapodás májusi megkötése elmaradt. Az első negyedév békülékenyebb hangvételű találkozói arra engedtek következtetni, hogy a felek futóléptekkel közelednek a közös cél irányába, majd a tempót diktáló USA a cél előtt buktatta a már-már felzárkózó kínai versenytársát. A Huawei világpiaci kiszorítását megcélzó amerikai intézkedések egy új mérföldkövet jelenthetnek a két gazdasági nagyhatalom csatározásában, bár kétséges, hogy az amerikai fél intézkedései sikerre vezethetnek és megállíthatják-e Kína hosszú távú előretörését.Az új fordulatot vett amerikai-kínai csörtének egyelőre nincsenek mélyebb makrogazdasági következményei, bár már megmutatkoztak a vállalati szféra egyes szegmenseit (IT) érintő negatív hatásai, illetve inkább a hírekre érzékenyebb üzleti és beszerzési menedzserindexekben érhető tetten a változás. A feldolgozóipari konjunktúraindexek elmaradtak a várakozásoktól, és a szolgáltatói szektor kilátásainak javuló trendje is megtört. Bíztató viszont, hogy az USA munkaerőpiaca továbbra is erős és a monetáris kondíciók is támogatóak. A FED türelmes marad, nem emeli a kamatlábat, és bár annak csökkentéséről sem beszélt a hó eleji kamatmeghatározó ülésén, de továbbra is figyeli az amerikai és a globális gazdasági és pénzügyi fejleményeket. Ebből akár az is kihallható, hogy a jegybank vélhetően újabb monetáris lazítással sietne az amerikai gazdaság segítségére, ha az a gyengülés jeleit produkálná.Az EU-ban a befektetők szempontjából perspektivikusan alakultak a májusi választások, a parlamenti erőviszonyokban nem történt meghatározó átrendeződés, viszont az új szervezeti felállás kialakítása elhúzódhat, ami konzerválhatja a választások utáni bizonytalanságot. Mandátumának őszi lejáratáig Mario Draghi EKB elnöktől nem várhatók az Eurózóna monetáris kondícióinak szigorításával kapcsolatos intézkedések, de a jelenlegi kilátások alapján középtávon az új elnök részéről sem. A közelgő nyári uborkaszezon alatt a brit kilépési sztori is ellaposodhat, hogy majd újabb izgalmakkal vegye kezdetét az ősszel induló következő évad.A májusi kockázatkerülőbb hangulat a kötvénypiacokon is megmutatkozott. A jellemzően menekülőinstrumentumoknak számító állampapírok (amerikai, német) hozamai is csökkentek, azonban a piac kezdi mutatni a differenciálódás jeleit a kockázatosabb régiókkal szemben (emelkedett például a német és az olasz tíz éves állampapírok közötti hozamkülönbözet), így érdemes figyelni a folyamotokat. Ezzel együtt a hazai állampapírpiac már-már "safe haven"-ként viselkedik, a laza monetáris politika fenntartásával és a globális folyamatokkal összhangban csökkentek a kötvényhozamok.Az előző hónapban már csökkentettük portfóliónk kockázatosságát és visszavágtuk a részvénykitettséget. A jelenlegi feszültebb geopolitikai hangulatban indokolt lehet az óvatosabb befektetési politika tartása. Portfóliónkban kismértékben csökkentjük az eurózóna és a fejlődő piaci részvénysúlyt, és tovább növeljük az alternatív befektetések súlyát - arany kitettséget veszünk fel. A továbbra is kedvező megítélésű hazai ingatlanpiaci kitettség mellett tartjuk az abszolút hozamú alapokat is."