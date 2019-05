Equilor: Csábító a "sell in may and go away"

Equilor Alapkezelő:"Az év elejétől a tőzsdék nagy része 10% körüli pluszban tartózkodik a májusi profitrealizálásokat követően is. A címben is említett tőzsdei mondás teljesen az alábbiként hangzik: "Sell in May and go away, buy again on St Leger Day". A brit Telegraph egyik cikke is foglalkozott a híres frázissal, ugyanis 1950 után az amerikai tőzsdék a nyári periódusban átlagosan 0,3% emelkedtek, míg a "javasolt" tartási periódusban ez az érték közel 7,5%-ot tett ki. Az év elejétől számított emelkedések ugyan majdnem másfélszeresét produkálták ennek, viszont májusban továbbra is a tavaly szeptemberi szintek alatt tartózkodnak.

Az előző ajánlónkban írtuk, hogy a pozitív hírek mellett fenntartással érdemes kezelni az USA-Kína közötti, melyet az elmúlt havi események meg is erősítettek. Az általános tárgyalások mellett elkezdődött az egyedi vállalatok, melyek stratégiailag fontos szektor(ok)ban tevékenykednek, működésének megnehezítése. Ennek első áldozata a Huawei lett. Az intézkedésekre várhatóan lesz válaszlépés a kínai kormány felől. A kockázatot abban látjuk, hogy a felek nem állnak le az ellenreakciókkal és a viszony úgy megromlik, hogy az eddig elért sikerek is elvesznek. Egyelőre senkinek nem érdeke ide eljutni, a kérdés inkább az, hogy melyik félnek mikor lesz kedvező a megállapodás bejelentése.Következő hónapban lesz 3 éve, hogy megszavazták a Brexitet a brit állampolgárok. Azóta rögös utakat megjárt folyamat továbbra sem zárult le. Ennek következtében részt vett a szigetország is a május végén tartott európai parlamenti választásokon, mely érdekes eredménnyel szolgált. A kormányzó párt mindössze a szavazatok 8,7%-át kapta meg. Június 7-i hatállyal lemondott Theresa May és helyette az új miniszterelnök személye nyár vége felé lesz megválasztva, addig több befutó is esélyes a posztra.A Fed kivárási politikája mellé a fentebb említett események óvatosabbá tették a befektetőket kockázatfelvállalásokkal kapcsolatban. Ez érezhető volt a kötvénypiacokon, melyek jól teljesítettek májusban, így az előző hónapban történt súlyemelésünk időzítése kedvező volt. Egyelőre nem látunk megnyugvásra adó okot így a nemzetközi kötvényarányt enyhén megemeljük elsősorban rövid amerikai állampapírokkal.A májusi jelentősebb súlycsökkentés következtében a portfolió részvénykitettsége alacsony szinteken tartózkodik. A régiós és hazai piac várhatóan jelentős mínusszal fogja zárni a hónapot, melyek akár kedvező beszállót is szolgáltathatnak. Az európai parlamenti választások több tagországban is a politikai erőviszonyok átrendeződését eredményezhetik, továbbá az autóipari cégek negatív növekedési kilátásai és az EU-val elindulni készülő kereskedelmi tárgyalások következtében egyelőre a kockázatok csökkentése mellett döntünk. A részvénypiaci kitettségét a portfoliónak tovább csökkentjük.Május elején tapasztalható volt egy megindulás az arany árfolyamában tőzsdék korrekciójakor, mely azóta visszább korrigált és jelentősebb esést könyvelt el az olaj árfolyama. A nyersanyagkitettséget enyhén visszavesszük elsősorban az olaj részarányát a kategórián belül. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."