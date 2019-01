Erste: látványos volt az emelkedés

Erste Alapkezelő:"A piacok az elmúlt hetekben látványosan ledolgozták a tavalyi utolsó negyedéves veszteségek egy jelentős részét. A fejlett részvénypiacok a decemberi mélypontokról mostanra már nagyjából a felét visszahozták a tavaly októbertől beinduló zuhanásnak, a feltörekvő részvénypiacok pedig - amelyek átlagban kevesebbet is estek - csaknem visszaértek a korábbi szintekre. A kötvénypiacokon a gyengébb hitelminősítésű vállalati kibocsátások teljesítményét tükröző globális index ugyancsak közel jár a tavaly szeptemberi szintjéhez, a feltörekvő piaci kötvények indexe pedig már jócskán fölé is került annak.

Érdekes módon minderre olyan környezetben került sor, ahol a megjelenő gazdasági adatok többsége inkább a pesszimista kilátásokat támasztotta alá. Az egyik legfontosabb előrejelző indikátornak tekintett beszerzési menedzserindexek - az USA kivételével - tovább süllyedtek, a kínai aktivitási adatok elmaradtak a várakozásoktól, a tőzsde cégek eredményére vonatkozó előrejelzések folyamatosan lejjebb jöttek, az amerikai gazdasággal kapcsolatos bizonytalanságot pedig a hosszan elnyúló szövetségi kormányzati leállás is növelte. Persze azért akadtak támogató tényezők is: az amerikai Fed vezetői türelmesebbnek mutatkoztak a kamatok további emelése kapcsán, a Trump-kormányzat optimistábban nyilatkozott a kínaiakkal folytatott vámtárgyalások ügyében, az olajárak pedig jelentős korrekciót mutattak a korábbi zuhanás után.A portfólióinkban továbbra sem változtattunk részvénykitettségünkön, mivel jó esélyt látunk arra, hogy a december végén megindult korrekcióban van még tartalék. Európában az idei évre már csak 3 százalékos profitnövekedéssel számolnak az elemzők, amit nem tűnik nehéznek megugrani. De még ha ez nem is sikerül, a viszonylag alacsony értékeltségi szintek elég puffert biztosítanak. A gyenge makroadatokkal párhuzamosan az ECB idei kamatemelésére vonatkozó várakozások lassan eltűnnek és valószínűleg a bank vezetői is óvatosabb hangot fognak megütni a következő márciusi ülésen. A monetáris politika túlzott szigorításával kapcsolatos félelem az Egyesült Államokban is nagyrészt eltűnt, ami rövidtávon ugyancsak segítheti a részvényeket. További támogatást jelenthet az amerikai cégek masszív tőkerepatriálása és az ezzel összefüggő részvény-visszavásárlási aktivitás, mely várhatóan idén is jelentős tényező marad.A kötvénypiacokon csökkentettük az amerikai high-yield vállalati kitettségünket, kihasználva, hogy a hozamfelárak meredeken csökkentek az elmúlt hetekben. Bár a piac továbbra is vonzó potenciállal rendelkezik, az átlagos lejáratig számolt hozam dollárban még mindig évi 7 százalék környékén mozog, a recessziós kockázatok esetleges további növekedésére valószínűleg elég kedvezőtlen reakciókat látnánk. Ehelyett kisebb pozíciót építettünk ki kelet-európai kötvényekben, mely egy defenzívebb eszközosztály, és a fejlett piaci kötvényekhez képest még mindig biztosít némi hozamelőnyt. A hazai kötvénypiacon az átlagnál kissé rövidebb futamidejű portfóliót tartunk, mert a kockázatok továbbra is aszimmetrikusnak tűnnek."