Az MNB szerint is büdös a Magyarországon hódító bitcoinos befektetési őrület

Magyarországon nem jogosult pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére.

"az ilyen jellegű szolgáltatásoknál egyébként szükségtelen - MLM rendszerre épül, a cég vezetőinek szakmai ismereteivel kapcsolatos állítások pedig ellenőrizhetetlenek.

egyes esetekben a szervezők valamilyen kriptovalutához köthető tevékenységet végzőként hirdetik magukat, valójában azonban MLM rendszert, adott esetben piramisjáték-sémát működtetnek, amelyben a kriptovalutáknak nincs szerepe, vagy az elenyészően csekély. E kockázatok miatt jelentős az esély, hogy a befektetők végleg elveszthetik befektetett tőkéjük egy részét vagy egészét.

a vállalat élén (bukott) piramisjátékosok és MLM-guruk állnak, akik kriptopénz-szakemberekként igyekeznek eladni magukat,

a "mining mix" összeállításához egy mindenki számára elérhető, külsős oldalról nézik le, mit érdemes bányászni, nincs rá saját algoritmusuk,

a piramisjátékosok által gyakran használt, drága és macerás MLM-rendszer létezését a mai napig nem tudják megindokolni,

semmilyen bizonyítékot nem tudnak szolgáltatni szerverparkjaik létezéséről,

korábban azt állították, hogy megvették a világ legnagyobb bitcoin-bányáját (még videókat is hamisítottak, ahol igazolni próbálták ezt az állítást azzal, hogy a Bitmaint telerakták a saját logóikkal), majd miután kiderítettük, hogy ez nem igaz, letagadták ezeket az állításaikat.

Miután cikkünk megjelent és cáfoltuk az Invia World vezetőségének válaszát is, az MNB feltette a céget a weboldalán szereplő Figyelmeztetések közé, melyben jelzik, hogy a társaság (amely magyar nyelven is elérhető internetes oldalt is működtet) nem szerepel az MNB által vezetett nyilvántartásokban, ígyAz Invia World honlapja szerint felhő alapú kriptovaluta-bányászati szolgáltatást nyújt. Ennek keretében az általa birtokolt számítástechnikai eszközök kapacitását adja bérbe előfizetői részére, akik így saját ilyen eszközök beszerzése nélkül is bányászhatnak kriptovalutát - állapítja meg a felügyelet.Ahogy mi is írtuk, és az MNB "egyéb információkra" hivatkozva megállapítja, hogy a tőkebevonási rendszerBár nem nevezik meg közvetlenül az Invia Worldöt (mivel a céget nem felügyelik), felhívják a figyelmet arra is, hogyAz MNB közleményében egyébként felhívja a figyelmet arra is, hogy nem tartoznak a kriptovaluták a jegybankok felügyelete alá, így a befektetőket védő garanciarendszerek is hiányoznak, akár el is lophatják a virtuális valutákat és így a befektetői tőkét. Javasolják, hogy a befektetők a kockázatok értékelésén túl megbízható és valós információkat szerezzenek az adott tevékenységről, az érintett kriptovalutáról és annak üzemeltetőjéről, kifejezetten kérdezzenek rá a befektetési döntést ajánló személynél, vagy a szervezőnél a befektetéssel járó kockázatokra, lehetséges veszteségekre és az értékesítési, valamint kiszállási lehetőségekre.Hozzáteszik: a közösségi médiában megjelenő - jellemzően szponzorált - tartalmakban szereplő információk gyakran elégtelenek a megalapozott befektetői döntések meghozatalához.Érdemes megjegyezni, hogy az Invia World esetén ezek az információk többnyire nem elérhetők független forrásokból. Ahogy kiderítettük korábban: