Megszólalt az IMF, ütik a bitcoint

Az IMF elnöke, Christine Lagarde, egy blogposztban támadta a kriptodevizákat, mivel szerinte ezek a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás egy "új, jelentős platformja." Emlegette az AlphaBay nevű sötét webes felületet is, melyen keresztül 1 milliárd dollárnyi vagyont mostak tisztára, mielőtt beszántották. Hozzátette továbbá, hogy a kriptoeszközök "extrém volatilitása könnyen új sérülékenységeket" okozhat a pénzügyi rendszerben. Írásában a hatóságok és szabályozók keményebb fellépését is sürgette a Valutaalap vezetője.Közben a Facebook után a Google is bejelentette, hogy az ICO-król és a kriptopénzekről szóló hirdetéseket betiltja. Erről itt írtunk:Jó hír viszont a kriptotrédereknek, hogy a Coinbase, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje számlát nyitott a Barclaysnál. A 12 millió felhasználóval rendelkező Coinbase a brit felügyelettől e-money licencet is kapott és támogatni kezdte a Faster Payments Schemet is. Utóbbinak köszönhetően könnyebben lehet befizetni és kivenni pénzt a kriptotőzsdéből, eddig ez napikat vett igénybe, hiszen egy észt bankon folyt át a befektetők pénze.A kriptotréderek szívét nem hatotta meg a barclaysos hír, a mai kereskedésben már 435 dolláros, 4,76%-os mínuszban van a virtuális pénz árfolyama. 8708 dollárt kell most adni egy Bitcoinért a Coindesk adatai szerint.