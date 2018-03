Összeállnak a közgazdásznagyágyúk, jön a bitcoin 2

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Miközben egyre szélesebb körű elfogadottságot nyernek a kriptodevizák, a titkosított devizák számos aggályt felvetnek, mivel anonimek, fedezetlenek és nagyon volatilisek. Én osztozom ezeken az aggályokon és nagy értéket látok a Saga víziójában, mellyel ezeket akarjuk megválaszolni

A projekt Saga névre fog hallgatni, Jacob Frenkel, a JP Morgan Chase International és a Bank of Israel volt igazgatója, Myron Scholes Nobel-díjas közgazdász és Dan Galai, a VIX-index egyik feltalálója vesznek benne majd részt.A kriptopénz úgy működik majd, hogy tartalékot képeznek majd az eszközökre hagyományos devizákban, melyeket banki számlákon vezetnek majd, valamint a számos kriptodevizánál tapasztalható anonimitást is eltörölnék. Aki Sagát akar venni, át kell, hogy essen egy pénzmosási ellenőrzésen is, a jegybankok pedig ellenőrizni tudják majd a Saga tulajdonosainak kilétét.- mondta Frenkel.Eddig 30 millió dollárnyi befektetői tőkét gyűjtött össze a kriptopénz, több kockázati tőkealap is lát benne fantáziát. Jelenleg 25 ember dolgozik a projekten, a személyzetet 70 főre akarják növelni a projekt izraeli központjában. Az első Saga tokenek nem ICO-n keresztül kerülnek majd a piacra, hanem eredetileg nulla dollárért adják majd ki; ahogy a Saga használata nő, a befektetők viszont egyre több tokenhez juthatnak majd hozzá.