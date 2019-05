Esztétika és funkció találkozása - fókuszban a bútor

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ha magyar tervező által létrehozott bútorra kell gondolnunk, legtöbbünknek Breuer Marcell világszerte ismert csővázas székei ugranak be. Főleg 2019-ben, amikor a 100 éves Bauhaust ünnepeljük. Az iskolában készítette el az ún. Vaszilij széket, a Bauhaus másik tanára, Vaszilij Kandinszkij lakásába. Azonban nem csak Breuer volt az egyetlen sikeres magyar származású tervező. A "Modern, mint a holnapi nap" című előadáson a két világháború között alkotó művészek modern bútorairól hallhatunk, kitekintve a külföldi példákra, előzményekre is. Milyen bútorokat tervezett a már említett Breuer Marcellen kívül például a sokoldalú Kozma Lajos vagy Bortnyik Sándor? Az általuk megálmodott bútorok hogyan foglalták el helyüket a modern belsőépítészetben, lakáskultúrában? A program során kiderül. (További információ itt .)

A fa bútor sosem megy ki a divatból, akármilyen modern anyag üti is fel a fejét. A tömör fából készült szék, asztal, könyvespolc időtálló eleganciát sugall. Június 1-én a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolájának diákjai beavatnak bennünket a fából készült bútorok rejtelmeibe. Megtudhatjuk például, hogy melyek a bútorkészítés során használt legnépszerűbb fafajták, valamint bevezetnek bennünket a népszerű díszítési eljárás, az intarziakészítés rejtelmeibe és a politúrozásba is. ( Hogyan készül? Bútordíszítési eljárások a gyakorlatban A bútorokat, akárcsak a többi műtárgyat, bizonyos stílusjegyek alapján meg lehet határozni. Aki tudja, hogy melyek ezek, illetve mikre kell még figyelni, meg tudja mondani, hogy az adott darab mikor készülhetett, milyen anyagból, milyen eljárással. Ezután pedig már az értékére is következtetni lehet. Hogy pontosan miket kell alaposan vizsgálni egy bútor esetében, Pauló Tamás faipari szaktanár árulja el, a BÁV Szent István Antikvitásban, a bútorbecsüs órák keretében. ( Bútorbecsüs óra I. Bútorbecsüs óra II .)A bútorok is időről időre restaurálásra szorulnak, ez nem is csoda, hiszen használati tárgyakról van szó. Egy-egy ilyen alkalommal az adott darab akár teljesen meg is újulhat, új színt, huzatot, fényezést kapva. Ilyesmi történik többek között a Fabrika műhelyében, amelyet a Műtárgyak Éjszakáján lehetőségünk nyílik megnézni. A Fabrika a huszadik századi régiségek lelőhelye, ahol különleges kincsekre bukkanhat az ember. A vezetés során kézbe is vehetjük a műhelyben felújított műtárgyritkaságokat, közben pedig a galéria munkatársai elméleti ismereteinket bővítik. ( Műhelylátogatással egybekötött vezetés .)+1 A bútorokkal való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni. A gyermekek bútortörténeti érdekességek meghallgatása után kreatív foglalkozáson tervezhetnek bútorokat, majd egy képzeletbeli bútorüzlet berendezésére is vállalkozhatnak. (A program további tudnivalók itt , a gyermekprogramokról ajánló itt .)szerző: műtárgy.com