Turbófokozatba kapcsol az aukciós piac májusban

Május 8-án már a 156. aukcióját tartja a. A grafikai kínálatból Bálint Endre, Bartl József, Borsos Miklós, ef Zámbó István, Gaál József, a festmények közül Király Gábor és Kopasz Tamás, míg a kisplasztikák közül Csikszentmihályi Róbert és Asszonyi Tamás munkáit emeljük ki. A legdrágábbról induló tétel egy 1962-es, jelzett Picasso-linómetszet, amire 450 ezer forinton indul a licit. Az aukció tételeit itt lehet megtekinteni.már jónéhány árverést tartott, május 9-én azonban először lép színre azközösen. A 91 tételt felölelő anyagban csaknem kivétel nélkül XX. századi és kortárs munkák szerepelnek 5 és 280 ezer forint közötti kikiáltási árakon. Előbbi összegről többek között egy Szász Endre rajz, utóbbiról Galambos Tamás Rendszerváltás című festménye indul.Május 11-én zárul a31. online nagyaukciója, ahol négy filatéliai ritkaság is kétmilliós vagy azt meghaladó kezdő árat kapott. A kínai császárság 1910-es kitüntetésére legalább 1,7 millió forinton lehet ajánlatot tenni, s a numizmatikai tételek között is találunk hétszámjegyű indulóárakat. Az árverés teljes anyaga itt tekinthető meg.Két árverést is tart májusban a debreceni: a tavaszi festmény- és műtárgyaukcióra 11-én kerül sor, s ezt két nappal később egy kamaraaukció követi. Ritkaságnak számít egy nagyméretű Zichy Mihály-ceruzarajz, ami ennek megfelelően magasról, 2,8 millió forintról indul, de millió feletti kezdőárat kapott Márffy Ödön rózsadombi látképe is. Balázs János Kacér álom című olajképének 650 ezres induló ára is tükrözi a művész munkái iránt az utóbbi időben jelentősen megélénkült keresletet.május 12-én néhány egészen friss munka mellett zömmel a XX. század második felében született műveket árverez. A 39 tétel között olyan neves mesterek munkáit is megtaláljuk, mint Fajó János, Nádler István, Haraszty István, Földi Péter vagy Méhes László. A művek többsége néhány százezer forintos árról indul; a legmagasabban, 1,2 millió forinton Méhes László és Sarkadi Péter egy-egy festménye kezd a 80-as évek első feléből.Május 12-én zárul a soproniII. vegyes profilú online aukciója, melyen Szepesi Kuszka Jenő és Markó András egy-egy festménye lépi át az egymilliós küszöböt. Az árverés teljes kínálata itt tekinthető meg.egy nappal későbbi tavaszi árverésének anyagában a túlnyomó többségben lévő kortárs munkák mellett néhány modern alkotás is szerepel. A művek zöme 100-500 ezer forintról indul, de vannak milliós tételek is; utóbbiak között Paizs László zöld plexitömbje 3,6 millió, Patkó Károly szobabelsője 3 millió forinton kezd. A kortárs alkotók idősebb nemzedékeit többek között Bak Imre, Záborszky Gábor, Matzon Ákos munkái képviselik. A középgenerációhoz tartozó számos művész mellett fiatalok, így Győri Márton, Magyari Balázs és Horváth Dániel művei is szerepelnek a kínálatban.74. művészeti aukciójára május 14-15-én kerül sor. A festménykínálat sztárjai több mint száz éve született munkák: Munkácsy Mihály fiatalkori festménye, A bogrács 24 millió, Szinyei Merse Pál Arnold Böcklin hatását tükröző Faunja és Mednyánszky László Dunajec- völgyi tájképe egyaránt 22 millió forinton kezd. Zichy Mihály történelmi kiadványhoz készült illusztrációsorozatának egyik legszebb darabjára, a Párbajra 16 millión indul a licit. Erős a kortárs választék is, Gyarmathy Tihamér, Nádler István, Földi Péter, Bukta Imre, Hencze Tamás, Fajó János, Váli Dezső és El Kazovszkij munkái 380 ezer és 2,6 millió forint közötti kezdő árat kaptak. Nagyon gazdag Kovács Margit, Gorka Géza és Gorka Lívia kerámiáinak választéka és a Zsolnay-kínálat is, amiből méreteiben is kiemelkedik egy 8 millión kezdő virágtartó díszedény. Az ékszerek között egy 1950 körül készült, drágakövekkel gazdagon díszített fehérarany melltű a legértékesebb tétel; induló ára 4,5 millió forint. A gazdag ezüstválaszték legsúlyosabb darabja egy közel hat és fél kilós ezüst asztali szökőkút, amire 2,2 forinton kezdődhet a licit. A kétnapos árverés teljes anyagát itt és itt lehet megnézni.

Ezért a drágakövekkel ékített fehérarany melltűért legalább 4,5 millió forintot várnak a BÁV árverésén

Május 14-én új szereplő is megjelenik az egyre élénkebb kortárs aukciós piacon. Az éppen húsz esztendős budapestitartja ekkor első árverését, amit tervei szerint továbbiak követnek majd a jövőben. A 87 tétel között a galéria köréhez tartozó alkotók mellett a hazai kortárs képzőművészet számos kiemelkedő alakjának és fiatal tehetségeinek munkáit is megtaláljuk, többnyire mérsékelt áron indítva. Az egymillió forintos küszöböt Újházi Péter dobozmunkájának, valamint Wahorn András és Bukta Imre egy-egy festményének kikiáltási ára lépi át, de szerepelnek az árverésen olyan művek is, melyekhez akár százezer forint alatt is hozzá lehet majd jutni.62. aukcióján május 15-én Vaszary János legdekoratívabb korszakából származó nagyméretű virágcsendélet indul a legmagasabb kikiáltási árról, de ennél is nagyobb érdeklődés előzi meg Dénes Valéria 107 évnyi lappangás után előkerült, a belgiumi Bruges-t ábrázoló festményének szereplését. A nagyméretű kép a fauvizmus és a kubizmus szintéziseként született és 36 millió forintról indulva könnyen megdöntheti a művész eddigi, 44 millió forintos rekordját, s akár a nőművészek magyarországi árveréseken Reigl Judit által elért 65 milliós csúcsárát is. 20-30 millió forint közötti induló árakkal életművi jelentőségű alkotások képviselik az aukción Kádár Béla, Scheiber Hugó, Ziffer Sándor és Fényes Adolf munkásságát is. Gulácsy 1905-ben készült, 15 millión kezdő, Várakozás című tekintélyes méretű képét a 17-18. századi németalföldi festészet inspirálta. Az aukció igazi meglepetései közé tartozik a ház árverésein eddig inkább mellékszerepet játszott kortárs munkák nagy száma és kiemelkedő minősége. A többtucat kortárs alkotás szerzői között a hazai szcéna olyan kiemelkedő alkotóit találjuk, mint Bak Imre, Birkás Ákos, El Kazovszkij, Jovánovics György, Keserü Katalin, Maurer Dóra és Nádler István; az ő induló áraik általában a 3-5 millió forintos sávban vannak. Az árverés 216 tételét itt lehet megnézni.

Dénes Valéria Bruges című festménye (1912-13, olaj, vászon, 121 x 140 cm) 36 millió forintról indul a Virág Judit Galéria árverésén

Ugyanezen a napon tartja tavaszi kortárs aukcióját ais. Az izgalmas kínálat gerincét a közelmúltban lezárult pályájú és ma is aktív befutott mesterek, így a Franciaországban élő Reigl Judit és Molnár Vera, továbbá Fajó János, Perneczky Géza, a Pécsi Műhely tagjai, Konok Tamás, Gellér B. István, Keserü Ilona, Maurer Dóra, Újházi Péter és Fehér László művei alkotják. Az induló árak széles sávban mozognak; Zoltán Sándor kollázsait akár 40 ezer forintért is meg lehet szerezni, míg Fajó Jánosnak a 70-as években készült nagyméretű olajképére 3,2 millió forintról indul a licit.A hónap második felében rendezendő aukciók anyagának bemutatására hamarosan visszatérünk.Szerző: Műtárgy.com